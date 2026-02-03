お笑い芸人の小籔千豊が1月28日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。「買ってよかった」というお気に入りのバッグを紹介した。

小籔千豊

「俺のライフスタイルには完璧です」と大絶賛

“2025年ベストバイ”のトップ3として、1位に「耳当て」、3位に「プロテイン」を挙げた小籔。2位にTOGAとPORTERがコラボした「ショルダーバッグ」を紹介し、「買ってよかったなっていうか。ゲットしてよかったなって日々思ってます」と相当気に入っている様子。「僕にはすごくピッタリ」だそうで、「まずここにタバコがちょうどなんですよ」「ここ完璧。俺が持ってる充電器もストン。ほんでこの紐引っ張ったら、最高すぎ」「ここのポケットだいぶヤバい」とその魅力を熱弁した。

普段はあまりバッグを持ち歩かないという小籔だが、「今めちゃめちゃダーツやってるんで。これを持ち歩かなあかんから、このカバンがいるの」「週5～6日行ってます。手ぶらでずっと持っててんけど、落ちたら嫌やし」とダーツを持ち歩くために購入したと説明。さらに、バッグには英語を勉強するための本も入れており、「俺のライフスタイルには完璧です」と大絶賛。フットボールアワー・岩尾望が、「おいくらぐらい?」と聞くと、「8万ぐらい。8万円代やった」と答えていた。

視聴者からは、「いい企画!」「小籔セレクト最高」「バッグ可愛い」「カバンめっちゃいいなー」「コヤビンのバッグ公式サイトでは売り切れてた～」「ポーター3～4万ぐらいかなと思ったらどえらい違った」などの反響が寄せられている。