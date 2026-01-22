お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が17日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。年末の体調不良を明かした。

後藤輝基

「仕事でけへんぐらい痛い」「なんとか薬で…」

「ホンマ年末大変で……」と話しはじめた後藤。昨年11月ごろ、首の後ろに痛みとかゆみを感じ、整髪料でかぶれたと思っていたという。しかし、その後、頭頂部に激しい痛みを感じ、「痛った! って声出るぐらい。俺、頭痛ないんですよ。片頭痛とか。珍しいなと思ってたら、だんだん間隔が短くなってきて」と吐露。すぐさま病院に行くと、帯状疱疹と診断され、「髪の毛かき分けたら、筋状に吹き出物が出てる」「仕事でけへんぐらい痛いんですよ。なんとか隠し隠し、薬で飛ばし飛ばしやってた」と振り返った。

続けて、後藤は、「大丈夫やろうと思ってたら。ギンッ! ってまた来て。次は歯」と思わぬ事態を告白。妻の勧めで、再び病院に行くも、「歯医者に行ってください」と言われ、今度は歯科医院に。「“中を開けてみないとわからない”って言われて、差し歯を取って。“そんなに痛みが出る感じではないと思うけど、多少膿んでるところはあるから”って治療して。みたいなのが続いた」と話しつつ、「歯も何とかなったから大丈夫やろと思ったら。次は副鼻腔炎。もう息でけへんがな! みたいな」と散々な目にあったという。

帯状疱疹、歯痛、副鼻腔炎と体調不良が続き、「ホンマに首から上ちぎって、1回洗いたいぐらい」「ずっと何かあって」と苦々しく振り返った後藤。特に、帯状疱疹について、「痛いで～。ホンマ気をつけてください」と話すと、千原ジュニアは、「俺はもうなったからね。若いときに。むちゃくちゃ痛い。寝られへんよな」と同情。あまりの痛さに衝撃を受けた様子の後藤は、「何あれ? 痛いわ～。みなさん、体気をつけてください。健康一番です」と真剣な表情で伝えていた。

視聴者からは、「帯状疱疹怖っ」「聞いてるだけで痛い…」「体調が立て続けに悪くなる時ありますよね」「無理しないようにしてください」「帯状疱疹そんな酷いんだ」「お大事にしてください」など心配する声が上がっている。