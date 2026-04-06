ファミリーマートは4月7日より、『あつまれ どうぶつの森』オリジナルデザインのトートバッグや、Mitea ORGANICの「どうぶつの森」コレクション特別BOXが当たるキャンペーンなどを開催する。

4月7日10時～4月20日までの期間中、アイス売場の対象商品を2品購入するごとに、『あつまれ どうぶつの森』オリジナルデザインのトートバッグをもらうことができる。カラーは爽やかなスカイブルーと、温かみのあるグリーンの2色展開で、どちらか1個。

さらに、同対象のアイス購入時に「ファミペイ」を提示すると、1商品につきスタンプ1個をゲット。3つ集めて応募すると、抽選で30名に「MiteaBOX」(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX)が当たる。

ファミリーマート「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」

4月4日からは、過去に発売された「一番くじどうぶつの森」シリーズから好評アイテムだけをセレクトした「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」が順次登場。ゲームのシーンを日常でも楽しめる、つぶきち&まめきちの大きなぬいぐるみティッシュケースや、タヌポートATMのサウンド貯金箱、しずえが朝をお知らせしてくれる音声付き置時計など、ハッピーで実用的な雑貨が多数ラインアップされている。1回790円。

【A賞】つぶきち&まめきちのティッシュケース

【B賞】タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)

【C賞】とってもかわいいマグカップ

【D賞】なんども使える!スコップカトラリー

【E賞】まめざら

【F賞】ジッパーバッグ

【G賞】ハンドタオル

【ラストワン賞】のんびり気ままな置き時計

【ダブルチャンスキャンペーン】おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)

また、3月31日～4月20日までの期間中、『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2Edition アップグレードパス』(550円)または『あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス』(2,500円)のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で30名に「BI Gトラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たるキャンペーンも開催されている。

ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店

また、4月20日までの期間中、東京「海岸三丁目店」「東京ベイ潮見プリンスホテル店」、および大阪「大阪空港前店」の計3店舗にて、『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗を展開している。

※画像はイメージです