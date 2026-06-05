フジテレビは、夏の新リアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」を、7月25日から8月23日までフジテレビ本社屋ほかで開催する。

「ちいかわおばけの森」と「ちいかわ神社」が登場

今回発表された参加コンテンツのうち、人気アニメ「ちいかわ」のエリアとして22Fフォーラムに登場するのが「ちいかわおばけの森」。ちいかわたちが“おばけになっちゃった!?”というコンセプトの不思議な空間を楽しめる。

「ちいかわおばけの森」(c)ナガノ/ ちいかわ製作委員会

会場には、不思議な森を巡る「ちいかわおばけの森」に加え、巨大なちいかわをシンボルにした「ちいかわ神社」も登場。「ちいかわ神社」では「水みくじ」で運試しができるほか、「スーパージャンボヨーヨーつり」(別途有料)にも挑戦できる。

さらに、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』フォトスポットも設置。オリジナルの来場者特典の配布も予定している。

グッズ展開では、1Fフジテレビモールに「ちいかわお台場商店」がオープン。おばけになったちいかわたちのイラストを使用したイベントオリジナルデザインの商品が販売される。マスコットやお菓子、ステーショナリーなどのほか、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』関連商品やフジテレビ限定のちいかわ商品もそろう予定だ。入店は無料だが、一部事前予約制となる。

パペットスンスンポップアップも

一方、『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」は、期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」として1Fエントランスに登場する。

PUPPET SUNSUN in ODAIBA (c)PUPPET SUNSUN/PS committee

今回のポップアップでは、夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルとキービジュアルを展開。会場では、フルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズに加え、人気を集めたスンスンたちのぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売する。

なお、「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」は一部日程で事前抽選制による来場予約を予定しており、詳細はイベント公式X(@sunsun_odaiba)で案内される。

「お台場ファンライジング」ではこのほか、『踊る大捜査線N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』や、『ぽかぽか』の「ぽかぽか夏まつり」、『新しいカギ』の「フジテレビかくれんぼ〜学校かくれんぼ夏の課外授業〜」なども展開。応援隊長にはガチャピン・ムックが就任する。

1DAYパスポートの前売り販売は6月6日10:00から7月24日23:59まで。前売料金は一般2,500円、小中学生2,200円。