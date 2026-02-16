徳間書店は2月19日、『ポケットモンスター』30周年を大特集した、任天堂専門ゲーム雑誌「任天堂専門誌ニンテンドードリーム」4月号を発売する。

「任天堂専門誌ニンテンドードリーム」4月号は、『ポケットモンスター』30周年を記念して、新作『ぽこ あ ポケモン』、やり込み『Pokémon LEGENDS Z-A』、初代からこれまでのシリーズまとめなど、『ポケットモンスター』を大特集。特別付録には、初代『ポケットモンスター 赤・緑』のポケモンをすべて集めたポスターや、『あつまれ どうぶつの森』のクリアファイルなどが用意されている。

「ポケットモンスター 赤・緑 151匹ポスター」は、B2判の大型ポスターに151匹のポケモンがぎっしり。もう片面は『ぽこ あ ポケモン』のデザインとなっている。

「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition A5クリアファイル」は、リゾートホテルのにぎやかなイラストをメインにデザインした、小ぶりサイズのクリアファイル。裏面にはしずえさんやたぬきちなど、おなじみの住民さんも入っている。

主な企画は、打ち分けで差がつく多彩なショットをまとめた「マリオテニス フィーバー いよいよ開幕!」、新アイテム活用法や夢の島の遊び方の提案など「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition 島生活 超エンジョイしちゃお!」、マルクをまるっと大解説した「カービィのエアライダー」など盛りだくさんの内容に。

さらに、ポケモン特集として、「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内容まとめ+先行プレイビュー、「Pokémon LEGENDS Z-A シロー&ユカリ調査」では、特に個性の強い(?)シローとユカリを徹底解剖。そして、主要タイトルを振り返る「祝30周年 『ポケットモンスター』のあゆみ」の3つが盛り込まれている。

発売日は2月19日。価格は1,280円。