岡山にある老舗パン店「清水屋食品」がサンリオとコラボした「生クリームパン」が、SNSで話題になっています。ハローキティとポムポムプリンの焼印入りで、食べるのがもったいないくらい可愛いんです!!

ふんわりやわらか♡

岡山の老舗･清水屋食品の「生クリームパン」とハローキティ･ポムポムプリンが初コラボ!

キティは王道の生クリーム味☆

プリンはカスタードプリン味のクリームとキャラメルソースが入っているよ♪

全国のスーパーや一部コンビニなどで発売中!

#サンリオ

(@sanrio_newsより引用)

清水屋食品「生クリームパン ハローキティ 生クリーム味」

ハローキティとコラボした生クリームパンは、王道フレーバーの「生クリーム味」。ふんわりやわらかなパン生地の中には、キティをイメージした真っ白なクリームがたっぷりつまっているのだとか。キティのお顔がとってもキュートですね。

清水屋食品「生クリーム パン ポムポムプリン カスタードプリン味」

そして、ポムポムプリンとコラボした生クリームパンは、もちろん「カスタードプリン味」。キャラメルソース入りで、プリンの大好物“ママの作ったプリン”をイメージしているのだとか。こちらもプリンのお顔が可愛すぎてたまりません!

このニュースに、SNSでは「おおぉぉぉ。かっわいい!!」「清水屋のクリームパンですって!? 美味しいやつー!!」「カスタードプリン味とか気になる」「生クリーム味がベストだね」「美味しそう! 見つけたら絶対に買います」と期待の声が続々と寄せられています。

いずれも価格は324円。すでに、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販売されていますので、探してみてくださいね。