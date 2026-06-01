岡山にある老舗パン店「清水屋食品」がサンリオとコラボした「生クリームパン」が、SNSで話題になっています。ハローキティとポムポムプリンの焼印入りで、食べるのがもったいないくらい可愛いんです!!
ふんわりやわらか♡
岡山の老舗･清水屋食品の「生クリームパン」とハローキティ･ポムポムプリンが初コラボ!
キティは王道の生クリーム味☆
プリンはカスタードプリン味のクリームとキャラメルソースが入っているよ♪
全国のスーパーや一部コンビニなどで発売中!
#サンリオ
(@sanrio_newsより引用)
ハローキティとコラボした生クリームパンは、王道フレーバーの「生クリーム味」。ふんわりやわらかなパン生地の中には、キティをイメージした真っ白なクリームがたっぷりつまっているのだとか。キティのお顔がとってもキュートですね。
そして、ポムポムプリンとコラボした生クリームパンは、もちろん「カスタードプリン味」。キャラメルソース入りで、プリンの大好物“ママの作ったプリン”をイメージしているのだとか。こちらもプリンのお顔が可愛すぎてたまりません!
このニュースに、SNSでは「おおぉぉぉ。かっわいい!!」「清水屋のクリームパンですって!? 美味しいやつー!!」「カスタードプリン味とか気になる」「生クリーム味がベストだね」「美味しそう! 見つけたら絶対に買います」と期待の声が続々と寄せられています。
いずれも価格は324円。すでに、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販売されていますので、探してみてくださいね。
ふんわりやわらか♡— サンリオ【公式】 (@sanrio_news) May 28, 2026
岡山の老舗･清水屋食品の「生クリームパン」とハローキティ･ポムポムプリンが初コラボ！
キティは王道の生クリーム味☆
プリンはカスタードプリン味のクリームとキャラメルソースが入っているよ♪
全国のスーパーや一部コンビニなどで発売中！https://t.co/ge2WQkg9S8#サンリオ pic.twitter.com/9HcmGZcReK