ファミリーマートは3月24日より、「うまくて、ドでかい! お値段そのまま なぜか45%増量作戦」キャンペーンを全国の「ファミリーマート」店舗にて開催している。初登場商品を含む全14種類が、週替わりで登場する。

ファミリーマート「うまくて、ドでかい! お値段そのまま なぜか45%増量作戦」キャンペーン

同キャンペーンは、創立45周年を記念し、さまざまな人気商品を「お値段はそのまま」で45%増量する期間限定企画。今年は、スパイシーチキン、パスタ、菓子、飲料に加え、春開催だからこそ実現できた温かい商品「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」や「コク旨ピザまん」など、全14種類がラインアップされており、3月24日より週替わりで登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。なお、画像はいずれも左が通常サイズ、右が増量品。

3月24日発売

生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)



ファミリーマート 45%増量作戦「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」145円

生クリームを加えたブリオッシュ生地のくちどけのよい生コッペパンに、なめらかなイチゴジャムとマーガリンをサンド。145円。

スパイシーチキン



ファミリーマート 45%増量作戦「スパイシーチキン」210円

ブラックペッパーの辛さと旨味がやみつきになるロングセラーチキン。もも肉を使用することで、ジューシーかつしっかりした肉感を味わうことができる。価格は210円。

ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ



ファミリーマート 45%増量作戦「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」258円

絶妙もちもち食感のクレープ生地で、くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包んだ一品。価格は258円。

助六寿司



ファミリーマート 45%増量作戦「助六寿司」578円

6種類の具材が楽しめるこだわりの巻寿司と、コク深く仕上げたいなり寿司を組み合わせたセット。いずれも2個ずつ増量している。価格は578円。

ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン



ファミリーマート 45%増量作戦「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」118円

人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修のラーメン。食べごたえのある太麺に、濃厚な豚の旨みが特長のスープを合わせている。価格は698円。

Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml



Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品「シャルドネ

香るストレートティー」。スリランカ産茶葉を100%使用した爽やかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。価格は、950ml入りで118円。

のびーるチーズのコク旨ピザまん



ファミリーマート 45%増量作戦「のびーるチーズのコク旨ピザまん」170円

旨み・甘味のあるトマトのソースと、のびるチーズのバランスが特長のピザまん。170円。

チョコを味わう コーンチョコ



ファミリーマート 45%増量作戦「チョコを味わう コーンチョコ」158円

サクッと軽い食感のコーンパフにくちどけのよいチョコレートをコーティングしたコーンチョコ。158円。

3月31日発売

30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー



ファミリーマート 45%増量作戦「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」450円

30種類以上のスパイスを使用し、辛さの中にも野菜やフルーツの甘味を加えることで深みのある辛さと奥深い旨み、まろやかさにこだわったカレー。価格は450円。

大盛 明太子スパゲティ



ファミリーマート 45%増量作戦「大盛 明太子スパゲティ」598円

商品を持っただけでも分かるボリューム感とお得感が特長の大盛明太子スパゲティを、さらに45%増量。明太子と相性の良い昆布茶を配合することで、バランスの良い旨みと、バターのコクと風味を楽しむことができる。価格は598円。

テリヤキチキンとたまごのサンド



ファミリーマート 45%増量作戦「テリヤキチキンとたまごのサンド」348円

甘辛く味付けしたテリヤキチキンを、コクのあるタマゴサラダと合わせた人気のサンドイッチ。価格は348円。

たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ



ファミリーマート 45%増量作戦「たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ」398円

醤油などで味付けしたパスタにしっとりした食感のローストチキン、シャキシャキ野菜を合わせたパスタサラダ。たんぱく質量も25.0g(1包装あたり)と大幅アップ! 価格は398円。

天使のチーズケーキ



ファミリーマート 45%増量作戦「天使のチーズケーキ」250円

コクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいのチーズケーキ。250円。

ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚



ファミリーマート 45%増量作戦「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」138円

サクッと揚げたひとくちサイズのお煎餅を、濃厚でコクのある甘口醤油で味付けした歌舞伎揚。138円。

公式Xフォロー&リプライキャンペーン

ファミリーマート 45%増量作戦「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」の無料クーポンが当たる!

3月28日までの期間中、ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると、抽選で総計1万名に「生コッペパン(イチゴジャム&マーガリン)」の無料クーポンが当たる。クーポン利用期間は3月30日まで。

ファミリーマート 45%増量作戦「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」最大45名に45本当たる!

また、同じくファミリーマート公式X(@famima_now)をフォロー&引用ポストで、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」が当たるキャンペーンも開催。対象投稿のリポスト数に応じて当選人数が最大45名、プレゼント本数は45本になる。キャンペーン期間は3月27日18時～4月6日。

ファミマオンラインでも増量!

ファミマオンライン 45%増量作戦(左)「米沢牛サーロインステーキ」、(右)「あまおうのクリームいちご大福」

なお、「なぜか45%増業」企画は、「ファミマオンライン」上でも開催される。「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」など、自分へのご褒美はもちろん“春ギフト”など贈りものにもぴったりな10商品がラインアップされている。販売期間は3月19日～4月6日。

ラインアップは以下のとおり。

レンジでできるお鍋を使わない麺セット … 2,916円

NATUREFUTURe フリーズドライスープセット … 2,916円

霧島黒豚もも肉 味噌漬セット … 3,240円

＜料理家桑折敦子＞黒毛和牛のすじおこわ … 4,860円

神戸牛モモ焼肉 … 7,560円

バター香る焼きシューラスク 12枚入り … 2,808円

大福のひむか屋 とろ～りクリーム大福 12個 … 2,700円

ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru … 3,564円

米沢牛サーロインステーキ … 16,740円

ハーゲンダッツスペシャルセット … 6,800円

※無くなり次第終了。

※画像はイメージ。

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合がある。