バンダイ キャンディから、ピクミンの可愛いマスコットが付いた人気のグミが再び販売されることに。待望の再販に歓喜の声が寄せられています!

━━━🎊＼再販決定/🎊━━━

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『ピクミン マスコット&フルーツグミ2』

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📅2026年4月20日 (月)

＠全国のお菓子売り場等

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ご好評につきピクミンのマスコット付きグミが再登場!🍎🍋🍇

お楽しみに✨

(@candytoy_cより引用)

こちらが、2024年7月に発売されるやいなや話題となった『ピクミン マスコット&フルーツグミ 2』(385円)のマスコットです。発売されるたびに大好評で、今回またまた再販決定! 4月20日より全国のお菓子売り場等に登場します。

グミのフレーバーは、「りんご味」「レモン味」「ぶどう味」の全3種。マスコットのラインアップは、「赤ピクミン」「青ピクミン」「黄ピクミン」「岩ピクミン」「白ピクミン」「羽ピクミン」「紫ピクミン」に、『ピクミン4』に登場する「氷ピクミン」と「ヒカリピクミン」を加えた全9種。「氷ピクミン」はクリア素材、「ヒカリピクミン」は暗闇で光る蓄光素材のマスコットで、前回も大人気でした。

このニュースに、ピクミンファンからは「可愛い!!絶対欲しい」「ヒカリピクミン★欲しいなぁ」「氷ピクミン欲しい!」「次こそは確保したい……!」と歓喜の声が。どれが出ても当たりだけれど、コンプしたくなっちゃう可愛さ。お菓子売り場で見つけたら、迷わず捕獲を!

(C) Nintendo