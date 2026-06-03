8月6日に滋賀県で開催される、「2026びわ湖大花火大会」に、「ポムポムプリン オリジナル特典つきイス席」が登場することが発表されました。
本チケットのセット内容は、G・Hエリアのイス席と特典「ポムポムプリンフォンタブ」。価格は9,100円です。特典はここでしか手に入らない限定グッズです。
この素敵なコラボレーションイのメージビジュアルが発表されると、「花火大会で寝てる子おる！」「おしりのしるし打ち上がったら激アツ」「むちゃくちゃ良い席」と早くも大きな話題に。
チケットは現在、「2026びわ湖大花火大会」公式HPにて発売中。なくなり次第終了となるため、みなさんお見逃しなく!
8/6（木）開催 #2026びわ湖大花火大会（滋賀）に「#ポムポムプリン オリジナル特典つきイス席」が登場！— サンリオ【公式】 (@sanrio_news) June 1, 2026
ここだけの特典をGETして、花火をゆったり座って楽しもう☆
公式サイトでチケットを発売中♪https://t.co/5nxrFww7Wr#夏の推し活 #サンリオ #ポムポムプリン30周年 pic.twitter.com/svbJcsJRfz