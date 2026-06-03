8月6日に滋賀県で開催される、「2026びわ湖大花火大会」に、「ポムポムプリン オリジナル特典つきイス席」が登場することが発表されました。

本チケットのセット内容は、G・Hエリアのイス席と特典「ポムポムプリンフォンタブ」。価格は9,100円です。特典はここでしか手に入らない限定グッズです。

この素敵なコラボレーションイのメージビジュアルが発表されると、「花火大会で寝てる子おる！」「おしりのしるし打ち上がったら激アツ」「むちゃくちゃ良い席」と早くも大きな話題に。

チケットは現在、「2026びわ湖大花火大会」公式HPにて発売中。なくなり次第終了となるため、みなさんお見逃しなく!