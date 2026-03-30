BANDAI SPIRITSは4月4日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」を、ファミリーマートやNintendo TOKYO等にて順次発売する。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」

今回の一番くじは、人気ゲーム『どうぶつの森』を題材に、過去に好評だったアイテムが再び登場。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、置き時計など全7等級29種+ラストワン賞がラインアップされている。

1回790円。4月4日より順次、ファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで発売される。

【A賞】つぶきち&まめきちのティッシュケース

つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインの、スリムタイプのティッシュケース。サイズは約25cm。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」つぶきち&まめきちのティッシュケース

【B賞】タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)

タヌポートATMをモチーフにした貯金箱。コインを入れるたびにATMの入金音が楽しめ、貯め続けるとローン返済音が鳴ることも。サイズは約14cm。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」タヌポートATM型貯金箱(サウンド付)

【C賞】とってもかわいいマグカップ

はっぱ形をした「とって」をあしらったとってもかわいいマグカップ。サイズは約9cmで、全3種から選ぶことができる。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」とってもかわいいマグカップ

【D賞】なんども使える!スコップカトラリー

おうちでも発掘気分が楽しめるスコップ型のカトラリー。「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種から選ぶことができる。サイズは約11cm。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」なんども使える!スコップカトラリー

【E賞】まめざら

食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざら。選べる全4種で、サイズは約10cm。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」まめざら

【F賞】ジッパーバッグ … サイズは約18cm、選べる全8種

【G賞】ハンドタオル … サイズは約25cm、選べる全9種

【ラストワン賞】のんびり気ままな置き時計

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝を知らせてくれる置き時計。サイズは約15cm。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」のんびり気ままな置き時計

【ダブルチャンスキャンペーン】おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)



「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、お家にジョニーが漂着したような光景を楽しめる、約50cmの「おおきなジョニーのぬいぐるみ(漂着ver.)」が登場。キャンペーン期間は7月末日までとなっており、当選数は50個。

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