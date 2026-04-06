コシダカホールディングス傘下のコシダカが運営する「カラオケまねきねこ」では、「ポケモン30周年」とのコラボレーション企画が決定した。

今回、都心部だけでなく全国のポケモンファンの方々に楽しんでもらうため、カラオケチェーン店舗数No.1のインフラ網を最大限に活用し、45都道府県、約700店舗という圧倒的なスケールで展開。「まねきねこ」の名にちなんだ「ネコ・ニャのつくポケモンとその仲間たち」が大集合する、これまでにないエンタメ体験が実現する。なお、同企画の詳細は2026年4月中に発表予定だ。

ポケモン30周年の最新のピックアップテーマは「うたう」。このテーマにあわせ、歌う楽しさとポケモンの世界観を融合させた特別なコラボレーションが実現する。「まねきねこ」にちなみ、ポケモン史上初となる「ネコ・ニャのつくポケモンとその仲間たち」が大集合するオリジナル企画を展開、いつものカラオケルームが、世代を超えて愛されるポケモンたちに彩られた非日常の「エンタメ空間」へと進化する特別なコラボルームなども準備中だ。コラボルームはまねきねこ史上初、”全国45都道府県”で展開し、カラオケならではの楽曲を絡めた企画や、その他全国のポケモンファンの皆様に楽しんでもらえる企画を準備中。ポケモンの世界に没入できる身近なワクワクを提供しする。

「カラオケまねきねこ」は、カラオケチェーン店でいち早く「全室禁煙」を導入し、小さなお子様連れのファミリー層でも周りを気にせず、安全で快適に過ごせるクリーンな空間づくりを追求してきた。この安心安全な環境の中で、親子2世代で気兼ねなく、ポケモンと一緒に新しい思い出作りの時間を楽しむことができる。

また、カラオケまねきねこの代名詞とも言える「持ち込み自由」。お好きなドリンクやお菓子を持ち込むのはもちろん、こだわりのポケモングッズを持ち込んで、あなただけの“推し空間”を演出することも可能だ。