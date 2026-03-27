森永乳業は4月7日から、「森永 小さなチーズケーキ」シリーズから30周年を迎えたポケットモンスターのイラストが描かれた「森永 小さなチーズケーキ ごきげんオレンジハーモニー」(税別420円)を数量限定販売する。また、定番の3種は4月上旬からポケモンデザインのパッケージでリニューアル販売する。

「森永 小さなチーズケーキ ごきげんオレンジハーモニー」(税別420円)

「森永 小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生したロングセラーのチーズデザート。

今回発売する「森永 小さなチーズケーキ ごきげんオレンジハーモニー」は、オレンジの爽やかな酸味と甘みを感じる柑橘(オレンジピール)と、香り豊かな和柑橘(温州みかん果汁)をブレンドした、春夏仕様の爽やかなチーズケーキ。

パッケージにはポケットモンスターのイーブイが描かれている。さらに、アルミ個包装の中にポケモンのイラストも採用。

「森永 小さなチーズケーキ ごきげんオレンジハーモニー」アルミ個包装

なお、ポケモンパッケージ終了後に展開される、「森永 小さなチーズケーキ オレンジハーモニー」のパッケージは、なめらかで本格的なチーズケーキの味わいが表現されたデザインになっている。

また、定番3品「森永 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ」(税別420円)、「森永 小さなチーズケーキ ストロベリー」(税別420円)、「森永 小さなチーズケーキ ブルーベリー」(税別420円)は、果実本来の風味を感じられるナチュラルな味わいと、よりなめらかな食感にリニューアル。

4月上旬よりそれぞれピカチュウ、ミュウ、カビゴンが描かれたポケモンデザインのパッケージで販売。なお、ポケモンパッケージ終了後に展開される通年パッケージは、なめらかで本格的なチーズケーキの味わいが表現されたデザインとなる。

「森永 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ」(税別420円)、「森永 小さなチーズケーキ ストロベリー」(税別420円)、「森永 小さなチーズケーキ ブルーベリー」(税別420円)

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