株式会社ポケモンは3月24日、Nintendo Switch・スマートフォン（iOS/Android）向けポケモンバトルゲーム『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』のNintendo Switch版を4月8日に配信すると発表した。基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。スマートフォン版は2026年夏の配信を予定している。

『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』のNintendo Switch版の配信日が4月8日と発表された

ポケモンチャンピオンズは、ポケモンのタイプや特性、技の選択など従来シリーズ同様のバトル要素を備えつつ、Nintendo Switchとスマートフォンのクロスプラットフォームプレイが可能なタイトル。

Nintendo Switch 2向けの無料アップデートにも対応しており、Switch 2でプレイするとより高解像度の映像でゲームを楽しめる（最新更新データのダウンロードが必要）。『Pokémon HOME』とも連携し、過去シリーズや『Pokémon GO』で仲間にした一部のポケモンも使用できる。

あわせて、Nintendo Switch版の配信と同日にゲームソフト本編（基本プレイ）とソフト内特典をセットにした「『Pokémon Champions』＋スターターパック」（980円）も配信。特典内容はポケモンボックスの収容数50ひき分追加、戦闘曲「戦い（VSトレーナー）」（ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ版）のほか、無償特典としてレギュラーチケット30枚・トレーニングチケット50枚が含まれる。

また、『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場したメガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルの3体が本作にも登場することが明らかになった。

メガメガニウム

メガエンブオー

メガオーダイル

メガメガニウムは「くさ・フェアリー」タイプで、本作から初登場の特性「メガソーラー」により技使用時に「にほんばれ」状態と同じ効果を受ける。メガエンブオーは「ほのお・かくとう」タイプで特性「かたやぶり」を持ち、相手の特性に関係なく技を使える。メガオーダイルは「みず・ドラゴン」タイプで、本作から初登場の特性「ドラゴンスキン」によりノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使え、威力が1.2倍になる。

有料オプションとして月額700円・年額7,000円のメンバーシップと、シーズンごとに購入できるプレミアムバトルパス（1,400円）も用意されている。

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画面は開発中のものです。

