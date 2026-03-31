イケア・ジャパンは3月31日、日本上陸20周年を記念し、Nintendo Switch 2向けスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表しました。

開催期間は4月1日（水）〜5月10日（日）で、全国のイケア店舗が対象となります（IKEA岡山を除く）。

このコラボでは「ポケモンルームセット」として、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内クラウド島に「IKEAアイランド」が登場。店舗でもゲーム内に登場するルームセットを再現しており、そこで「IKEAアイランド」の「じゅうしょ」を入手できます。

『ぽこ あ ポケモン』の「バーチャルモード」でその「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」にアクセス可能。島内でルームセットなどを見ることができます。公開期間は4月1日〜6月30日。

IKEAのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージしてデザインした2種類のルームセットが、ゲーム内と実際の店舗の両方で展開されます。

ピカチュウをイメージしたルームセットはキッズ商品を中心にスウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを組み合わせたもの。ピカチュウやうすチュウのポップも設置されています。壁にはゲーム内でも登場する「かべかけしゅうのうボックス」のようなレイアウトも見られます。

かわいいお部屋に喜びの表情のうすチュウ

自然のなかで暮らすポケモンをイメージしたキノコの椅子

料理に必要なコック帽やエプロンをかけておく家具も

カビゴンをイメージしたルームセットは、居心地のよい睡眠エリアを中心に配置した構成。寝て、食べてという生活のカビゴンが起きたらすぐ食べられるように、ベッドのそばにダイニングテーブルをレイアウト。雲の上にいるかのような快適な眠りをサポートするデザインとのことでした。

起きてすぐごはんを食べられる配置のダイニングテーブル

食いしん坊のカビゴンのためにたっぷり食べ物が収納されています

4月18日（土）〜5月10日（日）には店舗内でのアクティビティも展開。「『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー」では店内7か所のスタンプを集めて台紙を記念として持ち帰れるほか、IKEA Familyメンバーが税込5,000円以上購入すると、オリジナルステッカーが1枚プレゼントされることに加え、抽選への参加が可能です。

スタンプラリーも開催

さらに、IKEA内スウェーデンレストランでは、ケーキに『ぽこ あ ポケモン』デザインの紙ピックが使われるほか、フォトスポットも設置されます（IKEA横浜ベイクォーター・IKEA京都・IKEA広島・IKEA岡山は対象外）。

イケア日本上陸20周年ということで、さまざまな施策が行われるうちのひとつが『ぽこ あ ポケモン』コラボでした

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