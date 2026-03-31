イケア・ジャパンは3月31日、日本上陸20周年を記念し、Nintendo Switch 2向けスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表しました。
開催期間は4月1日（水）〜5月10日（日）で、全国のイケア店舗が対象となります（IKEA岡山を除く）。
このコラボでは「ポケモンルームセット」として、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内クラウド島に「IKEAアイランド」が登場。店舗でもゲーム内に登場するルームセットを再現しており、そこで「IKEAアイランド」の「じゅうしょ」を入手できます。
『ぽこ あ ポケモン』の「バーチャルモード」でその「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」にアクセス可能。島内でルームセットなどを見ることができます。公開期間は4月1日〜6月30日。
IKEAのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージしてデザインした2種類のルームセットが、ゲーム内と実際の店舗の両方で展開されます。
ピカチュウをイメージしたルームセットはキッズ商品を中心にスウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを組み合わせたもの。ピカチュウやうすチュウのポップも設置されています。壁にはゲーム内でも登場する「かべかけしゅうのうボックス」のようなレイアウトも見られます。
カビゴンをイメージしたルームセットは、居心地のよい睡眠エリアを中心に配置した構成。寝て、食べてという生活のカビゴンが起きたらすぐ食べられるように、ベッドのそばにダイニングテーブルをレイアウト。雲の上にいるかのような快適な眠りをサポートするデザインとのことでした。
4月18日（土）〜5月10日（日）には店舗内でのアクティビティも展開。「『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー」では店内7か所のスタンプを集めて台紙を記念として持ち帰れるほか、IKEA Familyメンバーが税込5,000円以上購入すると、オリジナルステッカーが1枚プレゼントされることに加え、抽選への参加が可能です。
さらに、IKEA内スウェーデンレストランでは、ケーキに『ぽこ あ ポケモン』デザインの紙ピックが使われるほか、フォトスポットも設置されます（IKEA横浜ベイクォーター・IKEA京都・IKEA広島・IKEA岡山は対象外）。
©2026 Pokémon.
©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2026 KOEI TECMO GAMES ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。