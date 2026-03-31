イケア・ジャパンは3月31日、日本上陸20周年を記念し、Nintendo Switch 2向けスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表しました。

開催期間は4月1日（水）〜5月10日（日）で、全国のイケア店舗が対象となります（IKEA岡山を除く）。

  • IKEA日本上陸20周年を祝して、コラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」が開催されます。写真はゲーム内のクラウド島で見られるルームセットをIKEAの家具で再現したピカチュウ・うすチュウイメージルームです

    IKEA日本上陸20周年を祝して、コラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」が開催されます。写真はゲーム内のクラウド島で見られるルームセットをIKEAの家具で再現したピカチュウ・うすチュウイメージルームです

このコラボでは「ポケモンルームセット」として、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内クラウド島に「IKEAアイランド」が登場。店舗でもゲーム内に登場するルームセットを再現しており、そこで「IKEAアイランド」の「じゅうしょ」を入手できます。

  • コラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表する、イケア・ジャパンのパトリツィア・リガッシさん

    コラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表する、イケア・ジャパンのパトリツィア・リガッシさん

『ぽこ あ ポケモン』の「バーチャルモード」でその「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」にアクセス可能。島内でルームセットなどを見ることができます。公開期間は4月1日〜6月30日。

IKEAのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージしてデザインした2種類のルームセットが、ゲーム内と実際の店舗の両方で展開されます。

  • クラウド島「IKEAアイランド」で見られるルームセット。このインテリアを全国のIKEAでIKEAの家具を使って再現します

    クラウド島「IKEAアイランド」で見られるルームセット。このインテリアを全国のIKEAでIKEAの家具を使って再現します

ピカチュウをイメージしたルームセットはキッズ商品を中心にスウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを組み合わせたもの。ピカチュウやうすチュウのポップも設置されています。壁にはゲーム内でも登場する「かべかけしゅうのうボックス」のようなレイアウトも見られます。

  • ピカチュウ・うすいろピカチュウ（うすチュウ）をイメージしたルームセット。IKEAのデザイナーがコーディネートしました

    ピカチュウ・うすいろピカチュウ（うすチュウ）をイメージしたルームセット。IKEAのデザイナーがコーディネートしました

  • かわいいお部屋に喜びの表情のうすチュウ

    かわいいお部屋に喜びの表情のうすチュウ

  • ゲーム内の「カベしゅうのうボックス」のような家具も。ピカチュウはしっかり整頓できていてえらい

    ゲーム内の「カベしゅうのうボックス」のような家具も。ピカチュウはしっかり整頓できていてえらい

  • ピカチュウとうすチュウがなかよくお食事できそうなテーブルセット。ピカチュウたちの体格を考えて、キッズ向け家具でセッティングしています

    ピカチュウとうすチュウがなかよくお食事できそうなテーブルセット。ピカチュウたちの体格を考えて、キッズ向け家具でセッティングしています

  • 担当デザイナーの方が特にお気に入りという、ピカチュウ色の張地のソファ。これはキッズ向けではないですがこぶりなソファで、ピカチュウそっくりな色もフィットしています

    担当デザイナーの方が特にお気に入りという、ピカチュウ色の張地のソファ。これはキッズ向けではないですがこぶりなソファで、ピカチュウそっくりな色もフィットしています

  • 自然のなかで暮らすポケモンをイメージしたキノコの椅子

    自然のなかで暮らすポケモンをイメージしたキノコの椅子

  • 「とりひき」できそうなレジのあるつくえ

    「とりひき」できそうなレジのあるつくえ

  • 序盤で必須の「きのこのランプ」にそっくりなライトもありました

    序盤で必須の「きのこのランプ」にそっくりなライトもありました

  • 料理に必要なコック帽やエプロンをかけておく家具も

    料理に必要なコック帽やエプロンをかけておく家具も

カビゴンをイメージしたルームセットは、居心地のよい睡眠エリアを中心に配置した構成。寝て、食べてという生活のカビゴンが起きたらすぐ食べられるように、ベッドのそばにダイニングテーブルをレイアウト。雲の上にいるかのような快適な眠りをサポートするデザインとのことでした。

  • カビゴン（こけむし）をイメージしたルームセット

    カビゴン（こけむし）をイメージしたルームセット

  • 起きてすぐごはんを食べられる配置のダイニングテーブル

    起きてすぐごはんを食べられる配置のダイニングテーブル

  • 食いしん坊のカビゴンのためにたっぷり食べ物が収納されています

    食いしん坊のカビゴンのためにたっぷり食べ物が収納されています

4月18日（土）〜5月10日（日）には店舗内でのアクティビティも展開。「『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー」では店内7か所のスタンプを集めて台紙を記念として持ち帰れるほか、IKEA Familyメンバーが税込5,000円以上購入すると、オリジナルステッカーが1枚プレゼントされることに加え、抽選への参加が可能です。

  • スタンプラリーも開催

    スタンプラリーも開催

さらに、IKEA内スウェーデンレストランでは、ケーキに『ぽこ あ ポケモン』デザインの紙ピックが使われるほか、フォトスポットも設置されます（IKEA横浜ベイクォーター・IKEA京都・IKEA広島・IKEA岡山は対象外）。

  • 5000円以上の購入でもらえるステッカー（左）、スイーツにぽこポケのピックがあしらわれます（右）

    5000円以上の購入でもらえるステッカー（左）、スイーツにぽこポケのピックがあしらわれます（右）

  • イケア日本上陸20周年ということで、さまざまな施策が行われるうちのひとつが『ぽこ あ ポケモン』コラボでした

    イケア日本上陸20周年ということで、さまざまな施策が行われるうちのひとつが『ぽこ あ ポケモン』コラボでした

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