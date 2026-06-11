銀河を旅する賞金稼ぎマンダロリアンと、小さな体に強大なフォースを秘めたグローグーの旅路を描いたスター・ウォーズ最新作『マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開され、大きな話題となっていますが、そんな中、グローグーの目線を体験できるような映像が公式Xで公開され、注目を集めています。

👀グローグーの目線を体験⁉️

ほのぼのした1日を覗いてみよう🌱

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『#スターウォーズ/#マンダロリアンアンドグローグー』大ヒット上映中!

(@starwarsjapanより引用)

グローグーの目線、想像以上に低くてびっくり。階段をよっこらよっこら登ったり、自動ドアをてくてく通過したり、友達(アンゼラン?)に遭遇したりして、グローグーの目には、こんな風に世界が見えているんですね。

さらに、ソファーの上で飛び跳ねたり、マカロンを盗み食いする様子はまるで小さな子ども。実際は50歳なんですけどね(笑)。グローグーは映っていないのに、その表情とか姿とかが容易に想像できて、とっても可愛らしいです。見ているだけで癒されます。

この動画を見た人からは、「こんなにQOLが爆上がりする 48秒ある???????」「ぽよんぽよんタイムの可愛いさ」「公式さんの中に天才がおる」「この撮影方法、本編に逆輸入してほしい!可愛すぎる!!」「グローグー全然映ってなくて爆笑」「えぐいなんだこれかわいすぎる天才」といった声が続々と寄せられ、執筆時点までに132.5万回再生& 3.8万いいねを獲得しています!

グローグーの“日常”をのぞき見できるユニークな映像。これを観れば、作品の世界観をより身近に感じることができるはず。映画を観た人はもう一度、まだ観ていない人はこれを機に、映画館へ足を運んでみてはいかがでしょうか。