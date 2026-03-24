JR東海は3月24日、東海道新幹線の旅行促進企画「推し旅」とNintendo Switch 2向けスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』のコラボキャンペーンを発表した実施期間は4月17日～8月31日。

JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』コラボキャンペーン

メインコンテンツは東海道新幹線の車内からキャンペーンサイトにアクセスして楽しめる3つの企画。

一つ目は、「自分だけのオリジナルスマホ用壁紙を作ろう！」。好みの背景・ポケモン・装飾を組み合わせてオリジナルスマホ用壁紙を作成できる機能をキャンペーンサイトに用意する。翌日以降に再乗車すると別デザインの壁紙も作れる。

好きなポケモンや背景を組み合わせた自分だけのスマホ壁紙が作れる

二つ目は、車内でキャンペーンサイト上の「新幹線乗車証明」を取得した人を対象に、ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階コンシェルジュカウンターにてオリジナルアクリルキーホルダー（3種からランダムで1点）をプレゼント。

三つ目は、東海道新幹線の駅ごとに異なる絵柄を楽しめるフォトフレームの展開。5月13日～7月7日の期間、東海道新幹線の全17駅にオリジナルポスターが掲出され、二次元コードを読み込むとエリア別のポケモンが登場するオリジナルフォトフレームでの撮影を楽しめる（フォトフレームは8月31日まで使用可能）。

オリジナルアクリルキーホルダー

愛知県内では4月23日〜5月5日にジェイアール名古屋タカシマヤ10階催会場でグッズ販売と参加型展示を実施するほか、館内3カ所を巡るデジタルスタンプラリーも開催。3つ全て集めるとオリジナル壁紙がもらえる。参加型展示は、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のスクリーンショットを募集して展示するものだ。

愛知県内の店舗で名古屋銘菓とのコラボ商品も発売予定。グッズ・スタンプラリー・コラボ商品の詳細は後日キャンペーンサイトで案内される。

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