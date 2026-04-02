横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、4月10日に公開する劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定したことを発表した。

同社は、横浜が舞台の劇場版名探偵コナン第29弾の公開に合わせ、横浜バニラオリジナルデザインのコラボレーション商品を4月10日に発売開始する。なお、コラボレーション商品の詳細については、今後順次発表する。

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 髙橋優斗 コメント

この度、なんと！なんと！！なんと！！！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定いたしました！

実は僕、劇場版『名探偵コナン』は毎年必ず映画館で観るくらい大好きなんです。一時期、夜ご飯を食べながら過去作を観るのが日課でした(笑)。予告編を観た時から「舞台は横浜では？」と予想して、虎視眈々とコラボを狙っていたので、実現できて本当に幸せです！タイトなスケジュールの中、ご担当者様には感謝しかございません。

横浜バニラのファンの皆様はもちろん、名探偵コナンのファンの皆様にも全力で楽しんでいただけるよう、気合を入れて準備してきました！詳細は後日発表します！ 続報をお待ちください！横浜に来たら、横浜バニラ！！！

塩バニラフィナンシェは、12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1。販売価格は、3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円。6個入りギフトボックス、個包装：2,160円。販売店舗は、横浜高島屋店、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東、ギフトキヨスク新横浜、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、その他期間限定ポップアップストア。

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェ。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめた。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成だ。

同商品は、2025年2月にギネス世界記録™に認定されている。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指していく。

【冬季限定】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

販売価格は、4個入りギフトボックス、個包装：2,500円。販売店舗は、横浜高島屋「アムール・デュ・ショコラ2026」特設ポップアップストア、そごう横浜店、グランスタ東京 スクエア ゼロ、羽田空港第2ターミナル。

「贅沢ショコラが織りなす魅惑のフィナンシェ」。圧倒的なバニラの香りと2層のショコラが織りなす、冬季限定の「塩バニラフィナンシェ」だ。「塩バニラフィナンシェ」との相性を極限まで追求して選び抜いた、イタリア産のカカオ65%プレミアムショコラを採用。

口溶けなめらかなガナッシュをエンゼル型で焼き上げた「塩バニラフィナンシェ」の中央のくぼみにたっぷり流し入れ、さらに上面をショコラでコーティング。一口食べると上面のショコラが「ぱりっ」と割れ、中から濃厚なガナッシュが「とろっ」と溢れ出す“ぱりとろ食感”を実現した。

販売価格は8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円。16個入りギフトボックス、個包装：2,970円。販売店舗は、横浜高島屋店、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東、ギフトキヨスク新横浜、その他期間限定ポップアップストア。

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ〜り”と溶け合う。

仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残す。ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験を楽しんでほしい。

【横浜高島屋店限定！生スイーツ】クリームフィナンシュー ダブル生

販売価格は1個：695円。販売店舗は、横浜バニラ 横浜高島屋店。一人2点限りの販売。一口頬張ると溢れ出す、ダブルクリームが特徴の“クリーム爆弾”。横浜高島屋店の目玉商品として連日行列、完売が続く限定生スイーツ。

フィナンシェにこだわる横浜バニラだからこそ開発できた、ダブルテクスチャー製法で焼き上げたシュー生地は「ふわっ、しっとり」の新食感。濃厚でとろりとしたバニラチョコレートを表面にコーティングし、仕上げのアンデス山脈のピンク岩塩で“潮風のような味わい”を表現した。まさに“暴力的”な満足感と贅沢感を味わってほしい。