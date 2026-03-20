4月10日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念して、日本テレビ系では3月27日～4月24日の期間「名探偵コナン祭り」を開催する。
期間中、日本テレビ系の人気番組がコナンとコラボ。放送中、データ放送にて放送を見ていれば答えがわかるクイズを出題し、正解すればプレゼントに応募できる。
日テレ系コナン祭りの参加番組
- 3月27日(金)よる9時～ 金曜ロードショー
- 4月1日(水)よる７時～ 千鳥かまいたち
- 4月3日(金)よる9時～ 金曜ロードショー
- 4月6日(月)よる8時～ 世界まる見え！テレビ特捜部
- 4月9日(木)よる8時54分～ 秘密のケンミンSHOW
- 4月10日(金)よる7時～ 沸騰ワード１０ ※一部地域を除く
- 4月10日(金)よる９時～ 金曜ロードショー
- 4月11日(土)よる10時～ マントルトーク
- 4月15日(水)よる7時～ 有吉の壁
- 4月16日(木)よる10時～ 見取り図の間取り図ミステリー
- 4月17日(金)よる7時～ 金曜ミステリークラブ ※一部地域を除く
- 4月17日(金)よる9時～ 金曜ロードショー
金曜ロードショーで4週連続コナン
また、金曜ロードショーでは3月27日から4週連続で劇場版コナンを放送。4週とも、日テレ系コナン祭りオリジナルQUOカード(1,000円分)を各放送回50名にプレゼントする。