崎陽軒は3月27日より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とコラボレーションした製品2品を、数量限定にて発売する。

今回のコラボレーションでは、「名探偵コナン ハイウェイの堕天使×崎陽軒 横濱シウマイ麻婆&横濱シウマイチリ」(920円)と、「名探偵コナン ハイウェイの堕天使×崎陽軒 焼焼売30個入」(1,470円)の2品が登場。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台となる横浜と、作品の世界観を表現した特別デザインの包装紙が採用されており、作品ファンのみならず、横浜を訪れる多くの人にとって記念のひと品になる製品となっている。

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使×崎陽軒 横濱シウマイ麻婆&横濱シウマイチリ」(920円)に入っている「横濱シウマイ麻婆」は、シウマイがゴロッと入った、花椒の爽やかな香りとしびれる辛さが特長。「横濱シウマイチリ」は、ピリッとした辛さとトマトのやさしい甘みが楽しめる製品で、いずれの製品も、電子レンジで温めて、そのままごはんにかけるだけで、手軽に本格中華を楽しむことができる。

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使×崎陽軒 焼焼売30個入」(1,470円)は、フライパンで焼くことで、香ばしく、熱々のおいしさを楽しむことができる新感覚のシウマイ。豚肉と干帆立貝柱の豊かな風味に、しょう油の香ばしさ、アクセントとして筍を使用している。

(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会