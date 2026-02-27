エルティーアールは、『名探偵コナン』の劇場版第29作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(全国東宝系:2026年4月10日)の公開を記念して、「名探偵コナンカフェ」を全国6都市8会場にて、2026年4月10日より順次期間限定オープンする。

2026年の「名探偵コナンカフェ」は、“港町レトロ”がテーマ。 港町に佇むレンガとステンドグラスが印象的な西洋館をイメージした、クラシカルでおしゃれな雰囲気のキービジュアルには、江戸川コナンをはじめ、神奈川県警の萩原千速、横溝重悟、さらに毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二が、レトロモダンな装いでカフェを訪れる様子が描かれている。

開催期間

本カフェは、全国8会場にて期間限定での開催予定。

BOX cafe&space GEMS渋谷店:前期が2026年4月10日～5月17日まで、後期が5月20日～6月28日まで。

BOX cafe&spaceグランドスケープ池袋店:前期が4月17日～5月17日まで、後期が5月20日～8月2日まで。

BOX cafe&space東京ソラマチ店:前期が4月17日～5月17日まで、後期が5月20日～6月28日まで。

Cafe Fan Base(神奈川):5月14日～7月26日まで。

BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店:前期が4月24日～5月17日まで、後期が5月20日～7月5日まで。

BOX cafe&space HEP FIVE店(大阪):前期が4月10日～5月17日まで、後期が5月20日～8月2日まで。

BALLER:S イオンモール新利府店(宮城):前期が4月24日～5月17日まで、後期が5月20日～6月14日まで。

コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード(北海道):前期が4月17日～5月17日まで、後期が5月20日～6月7日まで。

予約方法

予約方法は2種類あり、通常予約は1名715円、プレミアムノベルティ付き予約は1名3,850円。また、「サンデーうぇぶり」週刊少年サンデー定期購読加入者、「名探偵コナン コレクターズクラブ」会員、「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員を対象とした会員向け先行予約も実施される。

予約スケジュール

予約特典

予約特典として、通常予約を利用しメニューを注文した来場者には、「招待状」(ランダム7種)をプレゼント。

通常予約特典

プレミアムノベルティ付き予約を利用しメニューを注文した場合は、「招待状」(ランダム7種)に加え、「選べるプレミアムアクリルキーホルダー」(全7種)、「プレミアムアクリルスタンド」(全1種)、「カラビナ付きクリアポーチ」(全1種)、「プレミアムナゾトキブック」(全1種)、「ショッパー」(全1種)が特典として用意されている。

プレミアムノベルティ付き予約特典

メニュー

今年のコナンカフェでは、通期で楽しめるメニュー3品に加え、前期・後期で切り替わる豊富なメニューを展開。前期メニューは、港町に佇むレトロモダンな洋食屋をイメージし、ビーフシチューハンバーグやナポリタン、プディング・ア・ラ・モードなど、どこか懐かしさを感じさせるラインナップとなっている。メニューの詳細は公式サイトを確認すること。

メニュー

さらに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した期間限定メニューも登場する。前期のフードは全3品で、残る2品の詳細はカフェ公式Xにて3月中に順次発表予定。後期メニューの詳細は、4月27日に発表される。

萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ 1,890円

天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年―― 1,190円

また、カフェを利用したうえでメニューを注文した人には、来店特典として「ナゾトキブック」(全1種)を、ドリンクメニューを注文した人には、「オリジナルコースター」(ランダム12種)を1品につき1枚プレゼントする。そのほかにも物販購入特典やリピート来店特典など、多数の特典を用意しているとのこと。

来店特典

前期ドリンク注文特典

スーベニア

スーベニア ラインナップ

スーベニアには、「プレート」(3,850円)をはじめ、「カトラリーセット」(2,200円)、「れんげ」(1,210円)、「スープマグ」(2,420円)をラインナップ。さらに、全12種からランダムで提供される「チャーム付きデザートスプーン」(1,100円)も登場し、チャームは1メニューにつき最大11点まで、1点あたり660円で追加購入が可能となっている。また、全2種の「白雲石コースター」(各1,430円)も用意されている。

なお、各スーベニアの購入対象となるメニューの詳細については、カフェ公式サイトを確認すること。

オリジナルグッズ

グッズラインナップには、ランダムで全12種のデザインが楽しめる「缶バッジ レトロver.」(605円)、「缶バッジ マリンver.」(605円)、「缶バッジ 描き下ろしver.」(全7種・605円)をはじめ、「アクリルキーホルダー レトロver.」(770円)および「マリンver.」(770円)を用意。さらに、ランダム7種の「ポストカード」(550円)や「アクリルブロック」(1,210円)、全3種の「巾着」(各1,540円)など、コレクション性の高いアイテムが揃う。

そのほかにも、多くのグッズの販売を予定しており、これらについては一部を除きオンラインショップでも販売を行うとのこと。オンラインショップの販売期間は、前期が2026年4月10日12時～5月17日23時59分まで、後期が5月20日12時～8月2日23時59分までとなっている。

