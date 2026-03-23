サンシャインシティは4月8日より、期間限定イベント『名探偵コナン 風駆ける天空都市(かぜかけるサンシャインシティ)』を開催する。

今回で8回目のコラボレーションとなる本イベントは、4月10日公開予定の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に合わせて開催される。謎解きラリーやオリジナルフォトスポット、キャラクター撮影会、初のアシカパフォーマンスといったイベントに加え、ここでしか買えない限定グッズが多数登場するなど、約2か月間にわたり、サンシャインシティが「名探偵コナン」一色に染まる。

開催期間は4月8日～6月7日。会場は、サンシャイン60展望台てんぼうパーク、サンシャイン水族館、専門店街アルパ・スカイレストラン、噴水広場。入場は無料となっているが、サンシャイン60展望台 てんぼうパーク、サンシャイン水族館には入場料が必要となっているほか、「謎解きラリー」は有料。会場ごとのイベント内容は以下のとおり。

サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」では、謎解きラリーが開催される。第1弾(4月8日～5月7日)「名探偵コナン 甘い誘惑に潜む謎」編と、第2弾(5月8日～6月7日)「名探偵コナン 風が紡ぐ記憶」編の期間ごとに異なるストーリーで展開。参加費は800円となっており、参加特典としてオリジナルメタルカードがもらえるほか、見事謎解きクリアで展望台限定色紙風コースターもプレゼントされる。

また、名探偵コナンのグッズが揃うポップアップストア「名探偵コナンプラザ」が期間限定で展望台にオープン。てんぼうパークでしか買えないオリジナルグッズや、名探偵コナンプラザ限定販売のグッズが多数ラインアップされており、1会計2,500円毎にダイカットステッカー(全8種)がランダムで1枚、さらに5,500円以上の購入でオリジナルトートバッグのノベルティがプレゼントされる。

そのほか、「てんぼうパークCAFE」では、1会計1,300円以上の注文でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンが展開されるほか、海抜251mからの眺望を活かしたフォトスポットが登場する。

サンシャイン水族館

サンシャイン水族館では、初開催となる特別なアシカのパフォーマンスが登場する。コナンにちなんでサッカーボールを使用し、スタッフはコナン風の特別コスチュームに。パフォーマンスの前後には江戸川コナンからの特別メッセージが公開される。

また、「ショップ アクアポケット」では、水族館ならではの生き物とコラボした描き下ろしのオリジナルデフォルメイラストを使用したグッズが登場するほか、オリジナルフォトスポットも設置される。

レストラン

サンシャインシティの飲食店計45店舗(専門店街アルパ・スカイレストラン他 計45店舗)では、レストランフェアが開催される。期間中対象メニューを注文すると、フェア限定チェキ風カードがランダムで1枚もらうことができる。第1弾(4月8日～5月7日)、第2弾(5月8日～6月7日)で異なる絵柄が用意されている。

噴水広場

噴水広場では、5月1日～5日のゴールデンウイーク限定で、スペシャルフォトスポットが登場。また、江戸川コナン・毛利蘭が噴水広場に来場し、撮影会が開催される。さらに、少年探偵団のパネルを辿りながらサンシャインシティ館内を巡る館内ラリー(無料)も開催され、クリアするとイベントオリジナルのシールをもらうことができる。