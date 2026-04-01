アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第9回が3月6日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

小川彩と川端晃菜が冬の福井を満喫

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第9回には、5期生の小川彩と6期生の川端晃菜が登場。18歳と15歳という各期“最年少コンビ”が、冬の福井を満喫する。「メンバーと2人きりがはじめて」「仲良くなってもっとしゃべれるようになりたい」と話す川端に、小川は、「うれしい!」とにっこり。福井名物の「羽二重餅」を堪能した2人は、西日本最大級のスキー場でソリやスノーチューブに挑戦。「怖い!」「ヤバい!」と絶叫しながら、はじめての雪山遊びに大興奮する。

大はしゃぎしたあとは、あわら温泉の名宿「清風荘」へ。浴衣に着替えた小川は、念願の蟹会席を前にテンションアップ。一方の川端は、「これが大人の食べ物か～」「キャビアが気になる……。10代で食べていいのかな?」とはじめてづくしの料理に戸惑いながらも、「おいしい! 幸せ～」と笑みを見せる。また、無邪気でピュアな行動を見せる川端に、小川が、「意外と変だよね(笑)。密かにいつも笑っちゃう」とぶっちゃける場面も。

1日目の締めくくりは、2人で本音トークを展開。川端は、グループ加入後を振り返り、「はじめての経験ばかりで。何年経っても忘れられない思い出になるんだろうな」と語りつつ、「アイドルって難しい……」とポツリ。元々、乃木坂46の大ファンだった川端は、小川に対し、「ファンとして見てたときは、“かわいい!”って楽しんでたんですけど。いざ入ってからは、同じ最年少になって……」とこれまで秘めていたプレッシャーを打ち明ける。

そんな川端に、小川は、「最年少同士だからね。わかることもあるかもしれない」とやさしく寄り添いながら、自身がかつて抱えていた悩みを吐露。同じ“最年少”として、普段から川端のことを気にかけているようで、「練習とかも付き合うよ」とフォロー。川端が、「私の心のより所が、ここにあるんだと思って。もう一生ついていきたい」と尊敬のまなざしを向けると、「絶対大丈夫!」「一緒に頑張ろう!」と笑顔で背中を押していた。

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