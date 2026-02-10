アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第4回が1月30日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

憧れの“先輩”遠藤さくらとの旅は「夢のよう」

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第4回は、4期生の遠藤さくら、6期生の鈴木佑捺が富山を旅する後編。夕食後に部屋でくつろぐ2人は、プライベートトークを展開する。元々、乃木坂46の大ファンだった鈴木は、憧れの“先輩”との旅について、「夢のよう。ここにいられるだけでも感謝でいっぱい」と話し、「(ファンでいた)別の世界線もあったんだろうな。その確率のほうが大きかったんだろうなと思って……」と感慨深げに語る。

上京後はホームシックで、よく泣いていたという鈴木。多忙な日々に追われ、「同期は、つらくても頑張ろう! とか、こんなときこそ笑顔だよね! っていうのができる子たちで。それが全然できない自分が悔しくて……」と涙ながらに回顧。そのたびに励ましてくれたことを感謝すると、遠藤は、「何回でも引き上げに行くから大丈夫だよ」と笑顔で寄り添う。また、「ファンのときは知らなかった」という先輩たちの“裏の姿”を知り、「もっと大好きになった」と話す鈴木に、遠藤も、「乃木坂46が好きでよかった」と思うワケを明かす。

乃木坂46への思いを、赤裸々に語り合った遠藤と鈴木。2日目は、氷見漁港場外市場「ひみ番屋街」で食べ歩きを楽しんだり、日本三大仏の「高岡大仏」で参拝したり、錫工房でオリジナルリングを制作したり、富山観光を満喫。最後に訪れた「庄川峡遊覧船」では、「もう旅が終わっちゃうよ～。寂しい」「寂しいです。終わらないで～」と名残惜しそうに吐露。鈴木は、「遠藤さんと来れてうれしかった。一生の思い出です」と話し、遠藤も、「よかった、よかった。おいしいもの食べて帰ろう」とやさしく返していた。

(C)乃木坂46LLC