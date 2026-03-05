アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第5回が2月6日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

4期生の賀喜遥香と6期生の森平麗心が岩手・盛岡へ

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第5回では、4期生の賀喜遥香と6期生の森平麗心が岩手・盛岡へ。老舗のコッペパン専門店に立ち寄り、「全部おいしそうすぎて決まらない……」と悩みながら、食べたい味をセレクト。大きなコッペパンをほおばりながら、森平が、「食レポを岩手で鍛えたい」と意気込むと、賀喜も、「一緒に鍛えよう!」と同調。2人は、「ホントに下手なの。味がわかんない」「おいしいしか出てこない。その先が難しい」と食レポの難しさを語り合う。

2人は、本州一の寒さをほこる薮川高原「まほら岩手」に到着すると、一面の雪景色にテンションアップ。ソリ遊びやスノーラフティングなど、念願の雪遊びに「楽しい～!」と笑顔を見せる。夕食では、炉端会席を堪能するも、森平は、生きたアワビの踊り焼きに、「ごめんなさい! ごめんなさい!」「やだー! 見れない!」と絶叫。しかし、ひとたび口にすると、初体験のアワビの味に、「これは売れますね(笑)。めっちゃおいしいです。最高」と満面の笑みを浮かべる。

夕食を楽しみながら、「カッコいい後輩になってる」と森平の“変化”を語った賀喜。加入当初によく泣いていたという森平は、「乃木坂46がどんどん好きになってきたからこそ、楽しいなと思えるようになった」そうで、“泣かなくなった理由”も告白すると、賀喜は、「カッコいい。すごいビックリ」と感嘆。さらに、賀喜は、「キラキラしてる」「ダンスが上手い」「本当にかわいい」と森平をベタ褒めしながら、6期生への思いを明かし、森平は、「うれしい。4期生さん大好き」と微笑んでいた。

