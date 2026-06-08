Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、ラジオでまさかの逆電サプライズに「驚きすぎて、まだ気持ちが追いついていない（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月18日（月）の放送では、翌日の5月19日に33歳の誕生日を迎える藤澤が、番組冒頭から生徒（リスナー）へ電話をかける「逆電」を行いました。しかし、なかなか電話がつながらず留守番電話が続く中、ようやくつながったリスナーの正体に藤澤が激しく動揺する一幕がありました。

――この日は、番組冒頭から生徒に電話をかけるも、なかなか通話がつながらず、留守番電話のガイダンスばかりが流れる状況に苦笑する藤澤。ここで、新たなメッセージを紹介。

藤澤：留守番電話の回になっていますけれどね！ でも、うれしいな！ 楽しくなってきちゃった！ さあ、バンバンいきましょう！ 東京都、29歳、ラジオネーム「漆黒馬な修行僧（ダークホースなマールボーズ）」……ど、どういうこと……!?

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生！ 33歳のお誕生日おめでとうございます！ どこか友達のような安心感のある声にいつもリラックスさせていただいております！ これからも藤澤先生ワールドの放送を楽しみにしています！ “スネ”には、ちゃんとクリームを塗ってくださいね！

（東京都 29歳 ラジオネーム「漆黒馬な修行僧（ダークホースなマールボーズ）」さん）

――メッセージを読み上げた藤澤は、この「漆黒馬な修行僧」さんへ電話を発信。

藤澤：おぉぅ！ 「漆黒馬な修行僧」にも電話をかけます！ よーし、こい！ 29歳！ 大人枠ですか？ だから大森先生、若井さんと同じ年齢なのかな？

――コール音が響いた後、無事に電話がつながる。

藤澤：あっ！ もしもーし！

漆黒馬な修行僧：もしもーし！

藤澤：もしもし……Mrs. GREEN APPLE キーボードの藤澤涼架です！

漆黒馬な修行僧：漆黒馬な修行僧（ダークホースなマールボーズ）でーす！

藤澤：ありがとうございます！ ミセスLOCKS!にお誕生日メッセージを送ってくれましたよね！

漆黒馬な修行僧：はい！ お祝いさせていただきたくて！

藤澤：ありがとう！「漆黒馬な修行僧」!!

漆黒馬な修行僧：ありがとうございます！

藤澤：29歳？

漆黒馬な修行僧：はい！

藤澤：今年29歳？

漆黒馬な修行僧：いや、今年で30歳です！

藤澤：今年30歳！ じゃあ元貴（大森元貴）と若井（若井滉斗）と同じ歳か！

漆黒馬な修行僧：そうなんですよ！ 同い年です！

藤澤：そうなんだ～！ あの……（笑） スネの話、ちゃんと聞いてくれていたんだね！ ありがとう！

漆黒馬な修行僧：クリームを塗られているかな～？ と思って心配でした！

藤澤：ありがとう！ 若井と大森からのメッセージをもらってから、ボディクリームを塗るようになっているんだよ！

漆黒馬な修行僧：お～！ よかった！

藤澤：お～よかったじゃない（笑）。「漆黒馬な修行僧」は、お仕事とかって何かしているのかな？

漆黒馬な修行僧：そうです！ 学校の先生を。

藤澤：学校の先生をされているんですか!?

漆黒馬な修行僧：はい！ なので、ちょっといつかまた生放送教室にもぜひ！

藤澤：先生として来てくれるってこと（笑）!?

漆黒馬な修行僧：ぜひ遊びに来ていただけたら！

藤澤：あ！ 僕が!? びっくりした！

漆黒馬な修行僧：そうです！ 私、アンジー校長と生放送教室をいつもやっておりますので！

藤澤：え！ あっ!? ええっ……!?

漆黒馬な修行僧：藤澤先生！

藤澤：ちょっと!!

漆黒馬な修行僧：はい！

藤澤：なぁぁ～んで！ ちょっと（笑）!!

――ここでリスナーの正体が、同番組の「たんぼ教頭」であることが明かされました。

たんぼ教頭：「漆黒馬な修行僧」は“たんぼ教頭”です！

藤澤：オォホホホ～～（笑）！

たんぼ教頭：お誕生日おめでとうございます！

藤澤：うれしい～～～!! ありがとうございます!! えぇ～!?

たんぼ教頭：そうなんですよ！

藤澤：全然気づかなかった！

たんぼ教頭：お祝いさせていただきたくて、掲示板も書き込みさせていただいたんですけれども。

藤澤：うれしい！ ありがとうございます！

たんぼ教頭：いやいやいや！ もうこれは同じ仲間としてね！

藤澤：えー、うれしいね！ まだお会いできていないですよね？

たんぼ教頭：そうなんですよ！

藤澤：この春から僕も新体制ミセスLOCKS!が始まったので、ぜひ改めてご挨拶したいなって思っていたんですよ！

たんぼ教頭：ぜひぜひ！ たんぼ教頭、ちょっとラップが得意なので、ここでお祝いのワンパートを蹴らせていただいてもいいですか！

藤澤：え！ いいですか！ 教頭、お願いします！

たんぼ教頭：Yo Yo Yo！ 33歳 Happy Birthday！

藤澤：Hey！

たんぼ教頭：新たな時代が始まるぜ！

藤澤：Yeah！

たんぼ教頭：新体制でもぶちかまそうや これからもよろしく 藤澤涼架！

藤澤：Yeah!! ありがとうございます！ すごい！ めちゃくちゃくちゃうれしい!! お誕生日にラップバースをいただくって初めてなので、めちゃくちゃくちゃうれしいです！ これ一生思い出に残ります！

たんぼ教頭：よかったです！ ぜひぜひ、またお忙しいとは思うんですけれども、生放送教室でお会いできる日を楽しみにして待っておりますので！

藤澤：こちらこそよろしくお願いします！ うれしい！ 遊びに行かせてください！

たんぼ教頭：お身体に気をつけて頑張ってください！

藤澤：ありがとうございます、教頭！

たんぼ教頭：はい！ ありがとうございました！ またよろしくお願いします！ おめでとうございまーす！

藤澤：ありがとうございまーす！

たんぼ教頭：はい！ 失礼いたします！

藤澤：失礼しまーす！

＜サプライズ逆電を終えて＞

――突然の教頭からのサプライズ演出に、藤澤は興奮を隠せない様子で振り返りました。

藤澤：いや、ちょっと待って（笑） びっくり！ 「漆黒馬な修行僧」って何（笑）!?、すごいとがった名前だなと思ったけれども教頭だったんですね！ うれしいというか驚きすぎて、まだ気持ちが追いついていない！ まさかすぎて！ ラップうれしいな！ 全然覚えていないけれど……（笑） 。いやいや本当に気持ちが追いついていなさすぎて！ すごいうれしすぎて何も覚えていないです！（シャウト混じりの笑い） なので、放送後記を見たり、聴きなおしたりして、ラップを心に刻もうと思います！ ありがとうございました!!

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info