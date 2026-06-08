「すごくありがたい」ゴミ清掃員としても活動するお笑い芸人の滝沢秀一(マシンガンズ)が、自身のXで、清掃員への“気遣い”が込められたゴミ袋を紹介。思いやりあふれる工夫に、共感の声が寄せられている。

ゴミ袋に注意書きの張り紙

5月19日にXを更新した滝沢は、「清掃員が嬉しいシリーズ!」と書き出し、メッセージが添えられたゴミ袋の写真を投稿。そのゴミ袋には、「トゲ注意」「くし注意」「Broken Glass(割れたガラス)」など、清掃員が取り扱う際にケガをしないように気遣う注意書きが記されていた。

これに滝沢は、「清掃員の危険を想像して、注意書きしてくれるごみはとても嬉しくなります!」「いつもありがとうございます!」と感謝のメッセージを送った。

この投稿には、「ちょっとした気遣いが大事だね」「これすごくありがたいんですよね」「要は思いやり」「自分の怪我防止にもなる」「良いこと学んだ」など多くのコメントが寄せられている。