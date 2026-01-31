アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第3回が23日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

4期生・遠藤さくら、6期生・鈴木佑捺が富山へ

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第3回では、4期生の遠藤さくら、6期生の鈴木佑捺が富山へ。はじめての“逃避行”で緊張気味の鈴木に、遠藤は、「何も気にせず楽しむだけだから」とやさしくフォロー。鈴木も、「富山と遠藤さんを満喫させていただきます」とホッとした表情を浮かべる。はじめに、「富山県美術館」に向かった2人は、現代アートをじっくり観賞。2人の仲良しエピソードも飛び出し、「楽しかったな～」と盛り上がる。

移動中の車内では、上京したての鈴木が、「東京は明るくてビックリしました。カーテン閉めても明るくて……」と悩みを明かし、遠藤は、「そんなことある!?」と苦笑い。また、4期生加入時の初々しいエピソードを語った遠藤。当時、小学6年生だった鈴木は、「“この子かわいい!”って、お兄ちゃんと見てたんです」と打ち明け、「そう考えると、ここにいるのがおかしくて」と感慨深げに語る。

この日の宿に到着した2人は、豪華なブリの会席料理を堪能。「富山すごい! めっちゃおいしい!」と大興奮しながら、鈴木は、「1日目が終わると思ったら寂しい」とポツリ。そんな鈴木に、遠藤は、6期生お披露目前の“秘められたエピソード”を明かし、「かわいいなってずっと思ってる」と告白。さらに、鈴木が「初めて遠藤さんとしゃべったのは、バースデーライブの振り入れで私全然できなくて。大号泣しちゃって」と打ち明けると、遠藤は「泣き崩れてたね」と笑顔に。鈴木は、遠藤から「ゆっくりでいいんだよ」「大丈夫だよ」と声をかけられたことを振り返り、「すごい救われた」「忘れられないです」と感謝していた。

