アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第6回が2月13日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

賀喜遥香と森平麗心が岩手・盛岡を旅する後編

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第6回は、4期生の賀喜遥香と6期生の森平麗心が岩手・盛岡を旅する後編。夕食後に、クリスマスパーティーを開催した2人。プレゼント交換では、森平が、「なんか恥ずかしい……。大丈夫かな?」と“手作り”のプレゼントを渡すと、賀喜は、予想外の中身に「ええっ!? すごーい! ビックリした!」と大歓声。一方の森平も、賀喜からのプレゼントに、「一生の宝物です」とうれしそうな表情を見せる。

また、2日目は、乗馬体験へ。「ちょっとドキドキしてきた。人見知りするんだけど、“動物見知り”もする」と語っていた賀喜は、いざ馬に乗ると、「楽しい～!」と笑顔に。馬上から弓を射る流鏑馬(やぶさめ)体験でも思わぬ才能を発揮し、森平は、「カッコいい!」と声を上げる。次に向かった漆器絵付体験では、絵を描くのが大好きな2人が、お互いにプレゼント。その仕上がりに、店のスタッフも、「職人になれる」「売れる」と大絶賛する。

旅の最後は、念願の焼肉を食べることになり、2人は、「やったー! 焼肉だ!」「ずっと楽しみにしてた～」と一気にテンションアップ。大好きな焼肉を食べながら、憧れの先輩メンバーや6期生の話題で盛り上がる。2人きりの“逃避行”を終え、賀喜が、「愛される力がある子だなってめっちゃ思った。いっぱいしゃべって、仲良くなれた気がしてうれしい」と振り返ると、森平は、「プライベートで一緒にご飯とか食べたいです!」とおねだりしていた。

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