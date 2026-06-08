「あなたが事件の参考人になっているので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか?」鬼越トマホークの金ちゃんが、自身のXにて、警察を名乗る人物から奇妙な電話が掛かってきたことを報告。怪しい電話の予想外の終わり方に、表示回数が330万回を超えるなど反響を呼んでいる。

警察を名乗る人物からの怪しい非通知電話に出てみると……

5月21日にXを更新した金ちゃんは、「これはどういう意図があるのかお聞きしたいです」と書き出し、警察を名乗る人物から自身の携帯に非通知電話がかかってきたことを告白。

電話に出ると、「警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか?」「あなたが事件の参考人になっているので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか?」と言われたそうで、全く身に覚えのない話に「どういうことですか?」と尋ねたという金ちゃん。すると、電話の相手は、「被害者の調査をしていたらあなたのクレジットカードの明細が出てきて参考人としてお話を聞きたいです」と言ってきたという。

そこで、金ちゃんは、「どこに行けばいいですか?」と質問。すると、「霞ヶ関の警察庁までお越しください｣と言われたといい、了承したところ、｢お待ちしてます!｣と電話を切られたという。

一連のやり取りを受け、金ちゃんは、「さすがに荒すぎて騙される奴いないだろと思うのですが、フルネームも知られていたし奇妙でした」「この場合長く話したら金が取られるとかあるのかなと思いつつ向こうになんのメリットがあるのかわからないので詳しい方教えてください」と詐欺の手口に疑問を呈しつつ、「流石に騙される人も居ないと思いますが皆さんお気をつけください!」と注意を呼びかけていた。

ファンからは、「100%偽警察ですね」「名前と電話番号が一致するのを確認していたのかな」「終わり方が予想外」「本当何がしたいんだ」「非通知には出ないようにしよう」など様々なのコメントが寄せられた。

同ポストは現在までに表示回数が330万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。