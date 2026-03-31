「約30年ずっと…」庄司智春、大きな運命をもたらした“恩人”とは「奇跡的な出会いで今の生活がある」

「師匠はいないですけど……」お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が明かしたのは、自身に大きな運命をもたらしたという“恩人”の存在。妻・藤本美貴との出会いにも関わったというその人物とは――。

庄司智春

庄司智春の“師匠”“敬愛する人”とは?

庄司は20日、自身のYouTubeチャンネル『庄司智春チャンネル』を更新。視聴者から寄せられた質問に答えた。

「庄司さんの師匠や敬愛してる人っていますか?」という質問に対し、庄司は「師匠はいないですけど、(敬愛する人は)いっぱいいます。関わってきた先輩は学ぶこともありましたし、勉強させてもらった」としながらも、特にかわいがってもらった先輩として、元ロンドンブーツ1号2号の田村淳の名前を挙げた。

2人の関係は新人時代から続いているといい、「養成所を卒業して、銀座7丁目劇場に出るようになったときからなので、芸歴分約30年ずっとお世話になっている」と明かした。

さらに庄司は、仕事面だけでなくプライベートでも淳の存在が大きかったと語る。現在の妻・藤本美貴との出会いも、実は淳がきっかけだったという。

「淳さんと一緒にいて、淳さんが渋谷を歩いてるミキティを最初に見つけて。軽いノリで『声をかけろよ』と言われて、声をかけたのがきっかけ」と当時を回顧。「ミキティとの出会いも奇跡的な出会いで、いま結婚して3人の子どもにも恵まれて、今の生活がある」と感謝の思いを口にした。

最後に庄司は、「僕の人生に大きな運命をもたらした人というのであれば、田村淳さん。仕事面でも尊敬していますし、自分なりに淳さんのすごいところを吸収して自分の色で昇華している感じはあります」と語り、長年にわたる信頼関係をにじませていた。