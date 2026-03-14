「私は本当にどっちでもいい。それで好きとか、割り勘だから嫌いとかはない」割り勘の話題になり、自身の見解を示したタレントの藤本美貴。2月20日、YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』に出演し、息子に伝えたい“あること”を語った。
本音は「ごちそうになりたいです!」
“残念なデート集”を紹介するなかで、デートにおける“割り勘”の話題に。「吉野家も割り勘だった」という視聴者が、「ごちそうになって当たり前とは思っていないが、毎回ケチ臭く、レジでごにょごにょするタイプだったのですごく嫌だった。当時、私はフリーター、相手は4歳上の公務員」と明かすと、藤本は、「吉野家ぐらいだったら、ちょっとごちそうになりたいですね」と苦笑い。「“ごちそうになろうと思ってない”って言ってるけど、私が言います! ごちそうになりたいです!」と主張した。
“割り勘”について、「私は本当にどっちでもいい。それで好きとか、割り勘だから嫌いとかはない」と自身のスタンスを語った藤本は、「その人の経済状況もあるだろうから。私のほうがあれだったら、別に全然払うよってなるし」と説明。一方で、「割り勘が正々堂々としてなかったら嫌かも。“テーブルの下から渡せよ”とか」と指摘しながら、「私が長男に伝えるなら、“全然割り勘でもいいと思うけど、ちょっと多めに払ったほうがカッコつくよ”っていうのだけは教えて育てたい」と親心も明かしていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。