「私は本当にどっちでもいい。それで好きとか、割り勘だから嫌いとかはない」割り勘の話題になり、自身の見解を示したタレントの藤本美貴。2月20日、YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』に出演し、息子に伝えたい“あること”を語った。

藤本美貴

本音は「ごちそうになりたいです!」

“残念なデート集”を紹介するなかで、デートにおける“割り勘”の話題に。「吉野家も割り勘だった」という視聴者が、「ごちそうになって当たり前とは思っていないが、毎回ケチ臭く、レジでごにょごにょするタイプだったのですごく嫌だった。当時、私はフリーター、相手は4歳上の公務員」と明かすと、藤本は、「吉野家ぐらいだったら、ちょっとごちそうになりたいですね」と苦笑い。「“ごちそうになろうと思ってない”って言ってるけど、私が言います! ごちそうになりたいです!」と主張した。

“割り勘”について、「私は本当にどっちでもいい。それで好きとか、割り勘だから嫌いとかはない」と自身のスタンスを語った藤本は、「その人の経済状況もあるだろうから。私のほうがあれだったら、別に全然払うよってなるし」と説明。一方で、「割り勘が正々堂々としてなかったら嫌かも。“テーブルの下から渡せよ”とか」と指摘しながら、「私が長男に伝えるなら、“全然割り勘でもいいと思うけど、ちょっと多めに払ったほうがカッコつくよ”っていうのだけは教えて育てたい」と親心も明かしていた。