お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、22日に配信されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演し、共演してすごいと思った芸人について語った。

ネプチューンの堀内健

明石家さんまは「曲がると超安全運転に…」プライベートでの一面

まず名前を挙げたのは明石家さんま。「やっぱり頭の回転(がすごい)。そのときにどっち側につくかというので、常に面白い方を優先させる。すごい徹底してるよね」と絶賛した。さらに、“サービス精神の塊”と表現し、「テレビ局で『あぶない刑事』みたいにキーってタイヤ鳴らして帰るんだけど、曲がると超安全運転になる」と私生活でも変わらない姿勢を明かした。

さらに堀内は、ウッチャンナンチャンに言及。フジテレビ系バラエティ番組『笑う犬』シリーズでの共演を振り返り、「『笑う犬』のときはやっぱりすごかった。カメラの使い方わかってる」と述べ、「よく人も見てるしね。だからたまに褒められるとうれしいんだよね」と漏らした。

これに対して、ウッチャンナンチャンの事務所の後輩でもあるお笑いコンビ・モグライダーのともしげが、「前説とかはずっとやらせていただいて。『M-1』に初めて行ったときに、初めてちょっと褒められて。頑張れよって」と回顧すると、堀内も「いつもなんか寡黙な感じだから、たまに褒められると説得力あるよね」と共感していた。