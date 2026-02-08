15年以上経った今も記憶に残る“あの光景”――ココリコ・田中直樹は3日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月～木曜 8:30～11:00)で、「忘れられないエピソードがあって」とその当時の状況を話し始めた。

15年前の出来事を語った田中直樹

駐車場の奥から「キャッキャ、キャッキャ」

かつて、自宅の最寄り駅が同じだったという田中と堀内。15年ほど前の出来事として、田中は「俺、忘れられない健さんのエピソードがあって」と切り出し、「駅前の銀行に行こうと思って、車を駐車場に入れたんですよ。駐車場の奥のちょっと空いてるスペースからすっごいキャッキャ、キャッキャ楽しい声が聞こえてきた」と振り返った。

そして、「健さんが後輩さんと一緒にしゃべってて、『おはようございます、健さん』と言ったら、健さんが『田中君、後輩とネタ合わせやってんだけど入る? 田中君、やろうよ』って」と再現し、「駐車場の隅で後輩さんとキャッキャ言いながらネタ合わせしてはったんですよ」と回顧した。

堀内が「『しゃべくり007』でプレゼンコーナーがあったからそれの練習してた」と笑うと、番組パーソナリティのお笑いトリオ・パンサーの向井慧は「若手が外でネタを練習するのはわかりますけど……」と驚いた様子。

また、堀内が「田中君がなんか入りたそうなモーションかけてたよね。言っても大丈夫な雰囲気がしたんだよね」と印象を伝えると、田中は「たぶんそれはあったと思う。健さんを街で見かけると、テンション上がるんですよ。しゃべりに行きたくなるから、それが出てたんだと思います」と同調した。

しかし田中は、その時の出来事を改めて思い浮かべ、「俺は銀行に行かなきゃいけなかったから、『すいません、大丈夫です』と断って銀行の方に向かって」「パッて振り返ったときに、飛び跳ねてやってんのよ。なんかもうジャンプして。駐車場でやで」と堀内の振る舞いを明かしていた。

