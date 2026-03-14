「俺もずっと黙ってたのつらかってん」明石家さんまが、ラジオでそんな本音をこぼした。きっかけは、あるお笑い芸人らと出かけたゴルフでの出来事だった――。

明石家さんま

ゴルフ中に聞かされた「俺なんすよ」

3月末で終了するTBS系『アッコにおまかせ!』。約40年続いた同番組の後番組には、上田がMCを務める『上田晋也のサンデーQ』が決定している。さんまは7日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、くりぃむしちゅー・上田晋也、えなりかずき、ネプチューン・堀内健、イワイガワ・岩井ジョニ男のメンバーでゴルフに行ったことを報告し、後番組の話題になったと回顧。「さんまさんやるんじゃないですか?」「おっ! ホリケン2人でやるか? 昼間から無茶苦茶にしたろ!」「ジョニ男がメインでやって、俺がサブやるから(笑)」などの会話で盛り上がっていたという。

しかし、昼食の時間になり、上田が、「さっきから、『アッコにおまかせ!』の後番組のことをおっしゃってましたけど……。後番組、俺なんすよ」と告白。さんまは、「“早よ言え! アホ!”言うたのは覚えてる」と含み笑いしながら、「かなり前ですよ。終わるっていう発表があった瞬間やから」「俺もずっと黙ってたのつらかってん」と胸中を吐露。一方で、「上田が頑張ってくれるから。ひょっとしたら、何回かゲストに行くかもですけど」とゲスト出演に前向きな姿勢も見せていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。