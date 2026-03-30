俳優でモデルの佐々木希が29日、YouTubeチャンネル『佐々木 希 (仮)』で公開された動画に出演。ハンバーグレストラン・びっくりドンキーで「これ一択!」「絶対にマスト」だというメニューを明かした。

佐々木希

びっくりドンキーで注文したのは…

びっくりドンキーを訪れ、席についた佐々木は「もう私はメニュー決まってるんだ」「これ一択!」と、チーズバーグディッシュをセレクト。ライスを小盛にし、単品でディッシュサラダSも注文した。

ディッシュサラダは「絶対にマスト」だといい、「セットに追加で頼んでます。このサラダは永遠に食べられる。大好き!」と説明。

また、チーズバーグディッシュも「一択」だそうで、「たまにポテサラパケットディッシュを頼むこともあるけど、基本的には子供の頃からチーズバーグディッシュでした。家族全員、チーズバーグディッシュでしたね。で、人によってハンバーグのサイズが違うとか、そういう感じ。お店に行けない時はおうちに宅配してもらって、おうちで食べてるんだ」と明かしていた。