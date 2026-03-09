カズレーザーが帰宅したとき、二階堂ふみがかける“第一声”とは——。夫婦の関係について語るなかで、二階堂は「基本的にずっと敬語」といい、思わぬエピソードを明かすと、江頭2：50も「えっ、本当に!?」と驚きを隠せなかった。

二階堂ふみ

帰宅時の第一声に驚き

YouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』で公開された動画「【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙」には、江頭2：50還暦記念写真集『正面突破』の撮影を担当した二階堂ふみが登場。二階堂がカズレーザーとの結婚を発表したのが、写真集の撮影が終わったあとのタイミングだったとのことで、江頭は「ちゃんとお祝いしたい」と二階堂との再会直前に語っていた。

そして二階堂に結婚祝いを渡した流れで、二階堂やブリーフ団(※『エガちゃんねる』を支える覆面姿の制作スタッフ)の結婚生活の話題に。ブリーフ団(M)が「仲良くやってるんですけど、ちょっと尻に敷かれがちといいますか」「夫婦関係をうまくいかせるにはどうしたらいいのかなと思って」と質問する。

この質問を受けて、江頭が「二階堂ちゃんたちはどっちが上なんですか? 上下もないんですか?」と尋ねると、二階堂は「あまりないですね」と回答。また、江頭が「友達感覚で?」と聞くと、二階堂は「でも、基本的にずっと敬語です」「お互い」と打ち明ける。

さらに、二階堂が「だから、ご帰宅されたら、(お互いに)『あっ、お疲れさまです〜!』、『お疲れさまです〜!』って(言う)」と続けると、江頭は「えっ、本当に!?」と目を丸くしていた。