タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券 金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。日本に来てすぐの頃のあるエピソードを明かした。

バスにお金を忘れてしまい…

「(お父さんが)商売をやれって。で、日本に来た。(お父さんが)いろんな世界に行ってたから」と振り返るボビーに、渡部建(アンジャッシュ)は「お父さんが貿易関係(の仕事)だから日本に来たと。日本は誰と来たの?」と質問。

すると、ボビーは「一人」「お父さんは来てないの」「タイヤの買い付け」と明かし、渡部が「それは何歳の時だったの?」と尋ねると、「22〜23歳」と答えた。

また、渡部が「ナイジェリアでの仕事の経験はあったの?」と聞くと、「ない」「社会人初(の仕事)」だといい、「世界に出たことがなかったから、国際興業バスに商売の全部の大金を忘れた」「お父さんのお金」と回想。

「お金を?」「いくらくらい?」と驚く渡部に対し、ボビーは「500万円くらい」「5万ドルだった」と説明しつつ、「返ってきた」「だから日本は最高の国だと思って!」「(ナイジェリアだと)ありえない」と話していた。