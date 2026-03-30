「くら寿司」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、4月3日から期間限定で「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを開催する。

回転レーンを使った謎解きも

本キャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。「江戸川コナン」が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いた商品や、劇場版に登場する「萩原千速」「横溝重悟」をイメージした商品などを提供する。

また、本キャンペーンオリジナルのコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、デフォルメキャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」や、寿司をイメージした正装姿のキャラクターが描かれた「缶バッジ」、2個セットの「マグネットシート」などの景品がもらえる。

ラバーチャーム

マグネットシート

缶バッジ

さらに、第1弾<4月3日～>、第2弾<4月17日～>、第3弾<5月1日～>の計3回にわたり、税込2,500円の会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなどのオリジナルグッズを先着でプレゼントする。

クリアファイル

クッションチャーム

ラバーコースター

加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解き、くら寿司公式サイトの特設ページから回答する形式となっている。店内飲食で税込2,500円以上のレシートを添えて応募すると、抽選でプレゼントが当たる。

コラボメニュー

■江戸川コナンのトリックまぐろ(300円／販売期間：4月3日～5月14日※持ち帰り不可)







江戸川コナンのトリックまぐろ

■千速と重悟のコーヒーミルクフロート(480円／販売期間：4月3日～5月14日※持ち帰り不可)





千速と重悟のコーヒーミルクフロート

■松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ(480円／販売期間：4月3日～5月14日※持ち帰り不可)