レインズインターナショナルが展開する「牛角」は4月8日より、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」を期間限定で開催する。

同イベントは、「牛角」の創業30周年と、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の4月10日公開を記念したコラボレーション企画。4月8日～5月19日までの第1弾と、5月20日～6月30日までの第2弾の期間限定で、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューが登場する。

コラボ単品メニュー

まずは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付いているほか、第1弾では、オリジナルグッズ「マスキングテープ(全6種)」を1品注文ごとにランダムで1つもらうことができる。

牛角×名探偵コナン「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉

メニューのラインアップはこちら。

名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 … 638円

大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー。網の上で熱して綿あめにタレをかけると…?

コナンの探偵スペシャルアイス … 418円

甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイス。

蘭のふんわりチョコプチパンケーキ … 528円

毛利蘭の優しさをイメージしたふんわり可愛いパンケーキに、濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さをプラス。

千速のレモン香るさわやか冷麺 … 550円

風の女神・萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。

重悟の石焼和風ビビンバ … 825円

横溝重悟をイメージしたワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。

世良のクラッシュゼリードリンク(りんご味) … 385円

元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク。

コラボお肉盛り/食べ放題コース

キャンペーン期間中、少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のお肉の盛り合わせ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(単品、1,958円)や、各種「グッズ付き食べ放題コース」を注文すると、第1弾では、オリジナルグッズとして「クリアコースター(全6種)」がもらえる。

なお、オリジナルグッズ1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いている。限定グッズの販売期間は4月8日～7月10日、ラインアップはこちら。

公式アプリポイントキャンペーン

牛角×名探偵コナン「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」(左)デジタル壁紙、(右)ECサイト限定グッズ コンプリートセット

公式アプリでは、キャンペーン期間中に「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2%を「名探偵コナンポイント」として貯めることができ、貯めた「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用することができる。

公式Xフォロー&リポストキャンペーン

公式Xでは、牛角公式Xのアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で10名に、コラボメニューに付いてくるオリジナルグッズの全種セット「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が当たるキャンペーンが開催される。応募期間は4月8日～14日。

子ども向けキャンペーン

小学生以下の子どもを対象とした企画では、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」の配布や、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジに挑戦すると、「オリジナルスクエアステッカー」がもらえるキャンペーンも用意されている。

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