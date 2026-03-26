レインズインターナショナルが展開する「牛角」は4月8日より、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」を期間限定で開催する。
同イベントは、「牛角」の創業30周年と、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の4月10日公開を記念したコラボレーション企画。4月8日～5月19日までの第1弾と、5月20日～6月30日までの第2弾の期間限定で、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューが登場する。
コラボ単品メニュー
まずは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付いているほか、第1弾では、オリジナルグッズ「マスキングテープ(全6種)」を1品注文ごとにランダムで1つもらうことができる。
メニューのラインアップはこちら。
名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 … 638円
大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー。網の上で熱して綿あめにタレをかけると…?
コナンの探偵スペシャルアイス … 418円
甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイス。
蘭のふんわりチョコプチパンケーキ … 528円
毛利蘭の優しさをイメージしたふんわり可愛いパンケーキに、濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さをプラス。
千速のレモン香るさわやか冷麺 … 550円
風の女神・萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。
重悟の石焼和風ビビンバ … 825円
横溝重悟をイメージしたワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。
世良のクラッシュゼリードリンク(りんご味) … 385円
元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク。
コラボお肉盛り/食べ放題コース
キャンペーン期間中、少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のお肉の盛り合わせ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(単品、1,958円)や、各種「グッズ付き食べ放題コース」を注文すると、第1弾では、オリジナルグッズとして「クリアコースター(全6種)」がもらえる。
なお、オリジナルグッズ1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いている。限定グッズの販売期間は4月8日～7月10日、ラインアップはこちら。
公式アプリポイントキャンペーン
公式アプリでは、キャンペーン期間中に「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2%を「名探偵コナンポイント」として貯めることができ、貯めた「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用することができる。
公式Xフォロー&リポストキャンペーン
公式Xでは、牛角公式Xのアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で10名に、コラボメニューに付いてくるオリジナルグッズの全種セット「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が当たるキャンペーンが開催される。応募期間は4月8日～14日。
子ども向けキャンペーン
小学生以下の子どもを対象とした企画では、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」の配布や、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジに挑戦すると、「オリジナルスクエアステッカー」がもらえるキャンペーンも用意されている。
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