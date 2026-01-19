お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。酒癖が悪い人に苦言を呈した。

又吉直樹

“迷惑かけて当たり前みたいな人”へ「家でやって」

「酔うのはいいけど、悪酔いする人いるじゃないですか。暴力的になったり、人に絡んだり。声がめちゃくちゃデカくなって、他の人に迷惑かけたり」と切りだした又吉は、「なんで手を打たへんの? わかって飲んでたら、もうあかんやん」とピシャリ。「狼男でさえ、満月見て狼男になりそうなとき、“俺から早く離れろ!”って言うじゃないですか。人に迷惑かけたくないから」と例を挙げながら、「なんで酔っぱらいは、迷惑かけるってわかってんのに来てんねん。家で飲んどけよ。狼男になるってわかってんのに、どういう神経してんの?」と厳しく諭した。

酒癖が悪い人に対し、「本領発揮してます! これが酔うてるときの俺です! みたいな。いや、知らん知らん」「そんなお前に誰が会いたいねん。それを自分の個性と捉えてて。全員噛まれてんねん」と苦言が止まらない又吉。「“昨日迷惑かけてなかった……?”って言う人は、そこまでならなかったりする。でも、迷惑かけて当たり前みたいな人、この酒の飲み方するのが無頼派の俺みたいな」と続け、「いや、それは知らんて。もう家でやっといてくれよ。これは、もうちょっとみんなで話し合ってもいいテーマですよね」と悩ましげに語った。

一方で、「僕も酔っぱらいますから。まあまあ酔っ払う」と苦笑いで明かした又吉。自身の考えとして、“夜の街安全課”を提案し、「“あいつ酔っ払って暴言吐きはじめたな”と思って、こそっと連絡したら来てくれる。お店が呼ぶこともある」「駐禁切るみたいな人が入ってきて、“結構飲みました? 何杯ぐらい飲みました?”みたいな」と説明。聞き取り調査で、5杯目までは問題なかった場合、「そいつはどの店でも5杯以上飲めない」と語り、「それぐらいやらんとマナーがよくならない。お酒をいい塩梅で飲み続けたいからこそ、その辺の工夫があってもいいんじゃないか」と提言していた。

視聴者からは、「ほんっとにそう!!!」「めっちゃわかるわ」「世の中は酩酊に寛容ですね」「酒癖悪い人、縁切ってます」「飲酒も免許制にしてほしい」「夜の街安全課の話がリアルで、実際にあるのかと思っちゃいました」「狼男の例えで大笑いした」など共感する声が上がっている。