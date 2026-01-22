アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第2回が16日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

瀬戸口心月の地元・鹿児島を旅する後編

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第2回は、九州出身の5期生・一ノ瀬美空と6期生・瀬戸口心月が、瀬戸口の地元・鹿児島を旅する後編。1日目の終わりに本音を語り合い、絆を深めた2人は、しゃぶしゃぶディナーを堪能する。家族や手料理、“九州あるある”の話題で盛り上がりながら、瀬戸口は、アルバイトに応募したときのエピソードを披露。まさかの結末に、「ええっ!?」と驚いた一ノ瀬は、「乃木坂46より難しかったのかな? 悲しいよ～」と苦笑する。

2日目は、瀬戸口の思い出の場所「平川動物公園」へ。移動中の車内では、意外な“共通点”が発覚し、「何が好きなの?」と大盛り上がりする場面も。また、コアラの飼育数日本一を誇る「平川動物公園」では、かわいらしいコアラの姿に、「ヤバい!」「かわいい～!」と大興奮する。その後も、コアラ肉まんを半分こしたり、一緒にお土産を選んだり、2人乗りゴーカートを運転したり、ますます仲を深めていく。

旅の締めくくりは、鹿児島一の繁華街「天文館」で食べ歩きを満喫。焼きどうなつやさつまあげ、白熊など、地元グルメを堪能した2人は、「めっちゃおいしい～!」と大満足の表情を見せる。また、地元を案内しながら、“後輩ムーブ”を終始発揮していた瀬戸口に、「楽しかったからあっという間だった。ありがとうね」と感謝した一ノ瀬。最後は、壮大な桜島を眺めながら、「また明日からお仕事頑張ろう!」と気持ちを新たにしていた。

(C)乃木坂46LLC