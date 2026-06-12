「アー写みたい」「お顔が強すぎる」元日向坂46の影山優佳が、Xで運転免許証を公開。そのビジュアルに驚きの声が多く寄せられ、注目を集めている。

影山優佳

「スーパーペーパーゴールドガール爆誕」影山優佳、5年間に無事故・無違反でゴールド免許に

5月29日、影山のスタッフが運営するXアカウントが更新され、「スーパーペーパーゴールドガール爆誕」「(普通車はAT車に限る)」というキャプションとともに、影山の運転免許証の写真が投稿された。

公開された運転免許証には「2031年(令和13年)06月08日まで有効」と記されており、有効期限の背景は、5年間に無事故・無違反を示すゴールドに輝いていた。

特に注目を集めたのは、免許証に使用されている証明写真。そのビジュアルにファンからは「レベチ」「アー写みたい」「ナチュラルなのにオーラすごい」「証明写真なのにお顔が強すぎる」と驚きの声が数多く寄せられ、表示回数は1,100万回を突破している。