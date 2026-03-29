TVシリーズで波乱の第2章を迎えている「仮面ライダーゼッツ」(毎週日曜午前9:00～9:30/テレビ朝日系)と、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」(毎週日曜午前9:30～10:00/テレビ朝日系)のWヒーローによる2本立て映画、『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』が2026年7月24日に公開される。

また、3月29日には超ティザービジュアルと超特報が解禁された。

超ティザービジュアル＆超特報解禁!

解禁された『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』の超ティザービジュアルは、足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるWヒーロー。そして「準備は、いいか︖」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか――。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、この夏、Wヒーローがスクリーンでどのような軌跡を描くのだろうか。

また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時解禁。ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す超特報だ。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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