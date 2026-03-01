5月3日から5月5日までの3日間、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)にて「ヒーローライブスペシャル2026」を開催する。今回、二次先行受付開始に伴い、プレミアム公演に出演する豪華アーティストが解禁された。チケットは、3月1日AM9:00より、ローソンチケットにて2次先行抽選受付を開始する。受付期間は3月9日PM11:59まで。

5月3日・5月5日のプレミアム公演へは、『宇宙刑事ギャバン』の主題歌「宇宙刑事ギャバン」を歌唱した串田アキラと、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」を歌唱するMay’nの二人の出演が決定。仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズの楽曲も担当してきた串田アキラと、PROJECT R.E.D.第一作である『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌を担当するMay'nが繰り広げる “超ギャバい”ライブが実現する。

5月4日・5月5日のプレミアム公演には『名探偵プリキュア!』のオープニング主題歌歌手、石井あみが登場。「ハートにヒント!名探偵プリキュア!」をはじめ、プリキュアシリーズ楽曲の豪華セットリストで、スペシャルライブを届ける。

また、ステージ終了後には、憧れのヒーローやプリキュアとのハイタッチ会(有料)を実施するほか、キャラクターとの撮影会やワークショップ、限定グッズが並ぶヒーローマーケットなど、ご家族が楽しめるコーナーも充実。詳細は後日イベント公式サイトにて順次発表する。

