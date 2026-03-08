東映特撮ファンクラブ(TTFC)では、現在放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話以降、放送と連動したスピンオフドラマ『補完捜査 ギャバンの非番』を毎週日曜10時に配信する。毎回、テレビシリーズ本編の“その後のエピソード”、“その裏で起こっていたエピソード”、そしてテレビシリーズ本編では見られないキャラクターの「日常(＝ウラの顔)」を補完する。また、3月8日には30秒予告とキービジュアルも解禁された。

テレビシリーズ本編では宇宙刑事としてさまざまな次元で巻き起こる犯罪の捜査に当たっているギャバンたちだが、『補完捜査 ギャバンの非番』の30秒予告では、「非番」のタイトルに相応しくキャラクターたちが和気あいあいとリラックスした様子で登場。テレビシリーズ本編が宇宙刑事たちの“オモテの顔”なら、『補完捜査 ギャバンの非番』で見られるのは宇宙刑事たちの“ウラの顔”といえるだろう。さらに、本作品に登場するオリジナルキャラクターの存在も明らかに!? オリジナルキャラクターの正体は今後の『補完捜査 ギャバンの非番』で解明されるという。

本日配信する第4話補完捜査「ギャバいってなんだ!?」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話「地底の要塞」のその後のストーリーを補完する。主人公・弩城怜慈と、その相棒・伊達大佐とともに活動する自律型AIアシスタント・アギ曰く、第4話に登場したギャバンはとっても「ギャバい」らしく大喜び。アギにとって「ギャバい」とは何なのか、何がギャバくて、ギャバくないか、そもそもギャバいとは何なのか? 怜慈と大佐が徹底的にアギを取り調べる。ギャバいを解明した先に3人を待ち受けるものは一体……?

キャストからコメントも到着!

『補完捜査 ギャバンの非番』の配信に伴い、メインキャラクターを演じるキャスト陣から本作の見どころを補完するコメントも到着した。

長田光平(弩城 怜慈 役)の補完!

登場人物たちの日常が描かれていますので、本編では見られない新たな魅力もたくさんご覧いただけます!ぜひお楽しみください!

松永有紘(伊達大佐 役)の補完!

まさにタイトル通り! 『ギャバンの非番』ということで、普段コスモギャバリオン内でＡ地球の3人はどう過ごしているのか、どんな会話をしているのか。3人の仲の良い雰囲気や、普段の様子を感じていただけると思います! 大佐の苦手な物もわかるかも…?

有坂心花(アギ役)の補完!

本編ではなかなか見られない、キャラクターたちの別の素顔が楽しめる作品です! 少し気の抜けた表情や、仲間たちとの何気ないやり取りなど、本編とは違う距離感のシーンにぜひ注目していただけたら嬉しいです!

安田啓人(和仁淵力哉 役)の補完!

和仁淵力哉役の安田啓人です。『ギャバンの非番』では、本編では観られないキャラクター間の掛け合いを楽しんでいただけると思います。和仁淵のコミカルな面を生かして盛り上げていきますので、ぜひご注目いただけると嬉しいです! よろしくお願いします!

赤羽流河(哀哭院刹那 役)の補完!

『ギャバンの非番』では、本編では見られないキャラクターの新しい一面が見られます! 僕が演じる哀哭院刹那も、本編からは想像できないような可愛らしい一面が見られるかも…? それぞれのキャラクターの『非番』ならではのチャレンジや会話を、楽しんでいただけたら嬉しいです! 『非番』を通して、もっともっと『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』のことを好きになってください!

入山杏奈(天羽琉唯 役)の補完!

本編では“シゴデキ上司”としてしっかりとした印象の天羽琉唯ですが、『ギャバンの非番』では、そんな本部長の力の抜けたちょっとお茶目な姿を見ることができます。お楽しみに!

角心菜(祝 喜輝 役)の補完!

キキコトのわちゃわちゃ感が本編よりもさらに増してます♡

谷田ラナ(高鳴 寿 役)の補完!

本編ではあまり見られない、キキとコトの素の空気感を楽しんでもらえたら嬉しいです!

(C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映 AG・東映