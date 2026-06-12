バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「S.H.Figuarts ザラブ星人 60th Anniversary Edition」(11,000円)

「ウルトラマンシリーズ60周年」を記念し、S.H.Figuartsウルトラマンシリーズに「ザラブ星人」が「60th Anniversary Edition」となって再び登場。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと立体化。本体色は『ウルトラマン』第18話「遊星から来た兄弟」の夜間での戦闘シーンをイメージしたカラーリングに調整されている。

タイトルがプリントされたPETプレートが付属。別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン 60th Anniversary Edition」と組み合わせることで当時の世界観を再現できるほか、科学特捜隊を翻弄した等身大のシーンと「ウルトラマン」と戦った巨大化シーンを再現する為の交換用耳パーツが付属。さらに、「ザラブ星人」が地球人と会話する際に用いた宇宙語を翻訳する携帯用電子頭脳もオプションパーツとして付属する。

(C)円谷プロ