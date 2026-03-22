5月3日・4日の2日間、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪 大宴会場・飛天にて開催するスペシャルイベント「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」について、DAY2にあたる5月4日のゲストとして、ジーク/仮面ライダードォーンを演じる天野浩成の出演が解禁された。

また、イベントメインビジュアルも解禁。「飛び込め、夢(ゼッツ)の世界。」のキャッチコピーとあわせて、本イベントの壮大なスケールを感じられるビジュアルに仕上がっている。

ジーク/仮面ライダードォーンを演じる天野浩成、出演決定!

「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」は、『仮面ライダーゼッツ』の世界へ“没入”できるすべての番組ファンに贈るGWのスぺシャルイベントだ。DAY2にあたる5月4日のゲストとして新たに参加が決定したのは、3月22日放送のCase27「戯れる」にて初登場を果たした「ジーク/仮面ライダードォーン」を演じる天野浩成。「仮面ライダー剣」の橘朔也/仮面ライダーギャレン役、「仮面ライダーフォーゼ」の速水公平/リブラ・ゾディアーツ役に続き、3度目の仮面ライダーシリーズ参戦となる。

「Case24までのすべてが主人公・莫の“予知夢”だった」という衝撃の展開を迎えたばかりの『仮面ライダーゼッツ』において、怒涛の後半戦“第2章”の盤面をトリックスターとしてかき乱すジークは、「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」のステージにどのような影響を与えるのか。

一般販売&有料配信実施決定!

会場チケットは3月22日AM9:30より一般発売がスタート。また有料配信の実施も決定した。配信チケットに関する詳細は、後日発表予定だ。

出演者(予定)

両日登壇者

今井竜太郎(万津莫／仮面ライダーゼッツ)

堀口真帆(ねむ)

三嶋健太(富士見鉄也)

小貫莉奈(南雲なすか)

八木美樹(万津美浪)

NAQT VANE(主題歌アーティスト)

篠宮暁(トークショーMC)

5月3日(日)DAY1ゲスト

玉城裕規(コードナンバー：スリー)

小柳心(コードナンバー：ファイブ)

平川結月(コードナンバー：シックス)

5月4日(月・祝)DAY2ゲスト

古川雄輝(ノクス／仮面ライダーノクス)

天野浩成(ジーク／仮面ライダードォーン)

美村里江(ザ・レディ)

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