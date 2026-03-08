東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case1～3」を一気に振り返る“アンサー”オーディオコメンタリー(副音声)と、スピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』の新章「Mission5－1」について、3月8日9時30分より会員見放題配信を開始した。さらに、ゼッツキャストがプチ旅行を堪能する『行くゼッツ!! ぷち旅ライダーゼッツ』を3月15日9時30分より配信する。

ネタバレ注意! 新章をさらに楽しめる振り返りオーコメ(副音声)配信!

第25話から新章に突入する『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編をさらに楽しめるように、テレビシリーズ「Case1～3」を一気に振り返る特別なオーディオコメンタリー(副音声)をTTFC限定配信。

出演は、谷中寿成(プロデューサー)と湊陽祐(プロデューサ)、そして、残念ながら出演できなかった上堀内監督に代わり、小道具スタッフとしてシリーズ冒頭からゼッツに携わる新庄凜々子がスタッフ&ファン代表として出演。放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を、ネタバレ上等で語り尽くす。

「Mission5」スタート! 社長を芸人として売り出せ!

主人公・莫の妹である美浪の奮闘を描くスピンオフミニドラマ『エージェント美浪』も新章へ突入。美浪がマネジメントする芸人・ツトムは「ボマー先輩」として大活躍中。そんな中で美浪に課せられた新たなミッションは、自身が働く鶴亀芸能の社長・鶴多一亀を芸人として売り出すことだった。美浪は破産の危機を乗り越えられるのか。

仲良しキャストでプチ旅行!『行くゼッツ!! ぷち旅ライダーゼッツ』配信決定!

『仮面ライダーゼッツ』レギュラーキャストの今井竜太郎、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹の5名がプチ旅行。移動中の車内での雑談やゲームで大盛り上りする様子など、見どころ満載の番組だ。

前編を3月15日9時30分より、後編を3月22日9時30分より、TTFC会員見放題配信開始予定。東映特撮YouTube Officialで予告映像も公開中だ。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)2025 テレビ朝日・ADK EM・東映