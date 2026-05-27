「こんにゃくゼリーを差し入れしていただいた」元日向坂46でタレントの松田好花が、共演者の楽屋裏話を打ち明けた――。

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「“これがめちゃくちゃ、おいしいんだよ”みたいなことを」

松岡昌宏主演の舞台『はがきの王様』に出演中の松田。26日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、共演者について、「みなさん、分け隔てなく」と和気あいあいとした雰囲気を明かし、「楽屋を出て、お弁当とか差し入れとか、ポットとか置いてある広場みたいなところがあるんですよ。みんなそこに集まってくる」と仲の良さをにじませた。

同作には、ピエール瀧も出演。ヤクザや凶悪犯といった悪役を演じることも多い瀧だが、松田は、「こんにゃくゼリーみたいなのを差し入れしていただいた」と含み笑いで告白。「ピエール瀧さんが、こんにゃくゼリーを食べるというギャップがあって。スイーツとか、甘いものに。“これがめちゃくちゃ、おいしいんだよ”みたいなことをおっしゃってる瀧さんが、とにかくかわいらしくて……」と意外な一面に驚いた様子だった。

また、アドリブの内容について、松岡に相談に行くと、「松岡さんとピエール瀧さんが、同じ楽屋で。瀧さんが手前にいらっしゃって、“これとかもいいんじゃない?”みたいな感じで、アドバイスとかまでくださったり」と回想。「やっぱり、みなさん頭がキレる方というか。この業界も長いですし、舞台経験とか演技経験がすごい方々なので。日々、吸収させていただいてます。ありがたい」と、頼れるベテラン俳優たちに感謝しきりだった。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当し、2025年12月にはパシフィコ横浜で番組イベントを開催。2026年4月から『オールナイトニッポン0(ZERO)』火曜パーソナリティを務め、「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0(ZERO)』を半年間(2023年10月～2024年3月)担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います!」とコメントを寄せていた。

「ギャップが…」「とにかくかわいらしい」楽屋で目撃!? “強面”俳優の意外な一面とは…元日向坂46・松田好花が明かす
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