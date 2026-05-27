「ギャップが…」「とにかくかわいらしい」楽屋で目撃!? “強面”俳優の意外な一面とは…元日向坂46・松田好花が明かす

「こんにゃくゼリーを差し入れしていただいた」元日向坂46でタレントの松田好花が、共演者の楽屋裏話を打ち明けた――。

松田好花

「“これがめちゃくちゃ、おいしいんだよ”みたいなことを」

松岡昌宏主演の舞台『はがきの王様』に出演中の松田。26日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、共演者について、「みなさん、分け隔てなく」と和気あいあいとした雰囲気を明かし、「楽屋を出て、お弁当とか差し入れとか、ポットとか置いてある広場みたいなところがあるんですよ。みんなそこに集まってくる」と仲の良さをにじませた。

同作には、ピエール瀧も出演。ヤクザや凶悪犯といった悪役を演じることも多い瀧だが、松田は、「こんにゃくゼリーみたいなのを差し入れしていただいた」と含み笑いで告白。「ピエール瀧さんが、こんにゃくゼリーを食べるというギャップがあって。スイーツとか、甘いものに。“これがめちゃくちゃ、おいしいんだよ”みたいなことをおっしゃってる瀧さんが、とにかくかわいらしくて……」と意外な一面に驚いた様子だった。

また、アドリブの内容について、松岡に相談に行くと、「松岡さんとピエール瀧さんが、同じ楽屋で。瀧さんが手前にいらっしゃって、“これとかもいいんじゃない?”みたいな感じで、アドバイスとかまでくださったり」と回想。「やっぱり、みなさん頭がキレる方というか。この業界も長いですし、舞台経験とか演技経験がすごい方々なので。日々、吸収させていただいてます。ありがたい」と、頼れるベテラン俳優たちに感謝しきりだった。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。