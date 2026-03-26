ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月30日より、期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』を開催。それに先立ち、3月25日より新TVCMを放映している。

パークに初めて登場する『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』は、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ダイナミックな照明と音響、精密に再現されたセットやプロップス(小道具)など、パークのクリエイティビティと最新技術により、大好きな作品世界が“超リアル”に目の前に出現する新フォーマットのアトラクション。

その第一弾となる『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』では、フリーレンたちと一緒に、ゲストも旅人として物語の中を歩いて巡る。巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、「葬送のフリーレン」の描く“魔法のある世界”を、生身で感じられる新体験アトラクションとなっている。開催期間は2026年5月30日～2027年1月11日。

なお、アトラクションオープンに先駆け、3月25日より、『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』の新TVCMの放映がスタートしており、同社公式YouTubeチャンネル葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～ TV CM｜USJでも見ることができる。

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(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

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